MV ohne neue Corona-Einschränkungen – aber Schwesig will strenge Regeln bis Ende Januar

Der „Lockdown light“ – er zeigt offenbar erste Wirkung: Die Fallzahlen bundesweit sinken zwar nicht, aber sie steigen auch längst nicht mehr so dramatisch wie in den vergangenen Wochen. Bund und Länder verzichten daher vorerst auf eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen – aber sie mahnen dringend, die Kontakt weiter zu reduzieren. Und: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) schwört die Bürger bereits darauf ein, dass auch im Dezember und im Januar Einschränkungen im öffentlichen Leben geben wird.

Kinder sollen nur noch einen Freund treffen

Stundenlangen hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die 16 Länder-Chefs am Montag über die aktuellen Lage beraten. Neue Regelungen wird es nicht geben – jedenfalls nicht im MV. Allerdings raten die Regierungschefs, auf private Feiern freiwillig und gänzlich zu verzichten. Und: Vorerst sollen Familien nur noch privaten Kontakt zu einem anderem Hausstand haben. Das soll auch für Kinder gelten. Jedes soll sich in seiner Freizeit nur noch mit einem anderen befreundeten Kind treffen – und zwar immer mit dem gleichen. Unterricht in Musikschulen, aber auch Kinder- und Jugendsport in Vereinen soll, so Schwesig auf Nachfrage, aber weiter erlaubt bleiben.

Merkel hatte vor der Konferenz auf neue, strenge Regeln gedrungen. Sie war aber am Widerstand der Länder gescheitert – unter anderem aus der Schweriner Staatskanzlei. Dass bereits am Morgen ein Papier aus dem Kanzleramt mit neuen Vorgaben kursierte, Ministerpräsidentin Schwesig kritisierte das scharf: „Es ist üblich, dass solche Papier vorher beraten werden. Die Bürger brauchen Planungssicherheit, keine Salami-Taktik bei den Regeln.“

Abfuhr für Maskenpflicht

Schon am Vormittag hatte Schwerin den Berliner Plänen für eine Maskenpflicht an allen Schulen – auch Grundschulen – eine Abfuhr erteilt. Das sei „überzogen“, so Schwesig. Viele Vorschläge des Bundeskanzleramtes wären in MV gar nicht umsetzbar gewesen. So forderte Merkel in dem Papier, dass künftig auch in Schulbussen eineinhalb Meter Abstand zwischen den Fahrgästen eingehalten werden soll.

„So wie das geplant war, wäre das meines Erachtens nicht umsetzbar“, sagt Thomas Nienkerk, Geschäftsführer des Unternehmens „Rebus“ im Landkreis Rostock. „Bei eineinhalb Meter Abstand können wir wahrscheinlich nur noch ein Drittel der Fahrgäste befördern, das wären dann beispielsweise 30 Schüler statt 100 in einem Gelenkbus. Wir bräuchten dann sehr viele Busse mehr und auch dementsprechend mehr Fahrer.“

MV bleibt „Primus“ bei Fallzahlen

Auch Schwesig sieht erste Erfolg im Kampf gegen das Virus: Der Nordosten ist nach wie vor „Primus“ bei den Corona-Zahlen: Gerade mal 30 neue Fälle vermeldete das Landesgesundheitsamt am Montag, nur noch zwei Landkreise gelten als Risikogebiet. Allerdings: Das Land meldete auch zwei neue Todesfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV sinkt, liegt mittlerweile deutlich unter der kritischen Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner und Woche. „Wir haben die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen rausgenommen.“ Am Montag meldete nach Biontech auch das US-Unternehmen Moderna, schon bald die Zulassung für einen Impfstoff beantragen zu wollen: „Das sind gute Nachrichten“, heißt es Schwerin.

Einschränkungen bis Ende Januar?

Erst kommenden Mittwoch wollen die Regierungschefs nun erneut beraten – und geht es nach Schwesig, dann wird dann eine Strategie bis Ende Januar festgelegt. „Wir müssen davon wegkommen, alle 14 Tage neue Regeln zu beraten“, sagte sie. Ihr Ziel sei es, Weihnachten und den Jahreswechsel zwar ohne große Partys, aber in Familie zu ermöglichen. „Klar ist aber auch, danach werden weiterhin strenge Regeln müssen“, so Schwesig.

Bereits am Dienstag will sie mit Vertretern von Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Wirtschaft über einen Fahrplan für den Nordosten beraten. Eine Entscheidung über den Kurs soll aber erst kommende Woche fallen.

