Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Donnerstag zur Corona-Krisensitzung gerufen. Erste Ergebnisse sickern durch: In wenigen Tagen sollen die Menschen in MV ihr Leben runterfahren, um die Infektionszahlen zu senken. Zuletzt hatte es zwei Mal in Folge Rekordwerte bei den Ansteckungen gegeben.