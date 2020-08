Schwerin

Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) will jetzt doch eine Maskenpflicht für alle 153 000 Schüler an Schulen außerhalb des Klassenzimmers durchsetzen. Am Montag ging in ganz MV die Schule wieder los, am selben Tag verkündete Martin, dass eine Maskenpflicht für Schüler, die viele Schulen längst in Eigenregie umsetzen, außerhalb der Klassenräume wohl doch landesweit sinnvoll sei. Auslöser seien die erhöhten Corona-Infektionszahlen in MV und bundesweit.

Ministerin begründet den Schritt mit mehr Infektionen

Auch auf dem Weg vom Bus zur Schule sollen die Schüler ab Mittwoch Maske tragen, so Martin. Damit folge sie dem Rat von Gesundheitsexperten, die jetzt die Maske fordern. „Es hat sich bei Corona in den letzten Tagen einiges getan“, so die Ministerin. Sollte die Landesregierung am Dienstag zustimmen, würde die Maskenpflicht ab Mittwoch greifen. „Wir müssen auf Nummer sicher gehen“, so die Ministerin.

Die Zustimmung ist breit. „Wir begrüßen den Vorstoß ausdrücklich“, sagt Maik Walm von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). „Wir müssen alle Schüler schützen. Eine Maskenpflicht in der Schule kann da einen großen Beitrag leisten”, so Jenny Gundlach, Landesschülerrat.

Lehrer und Eltern sehen Schülerverkehr kritisch

Auch Simone Oldenburg, Linke im Landtag, lobt den Schritt zur Maskenpflicht. Dies hätte aber schon vorher beschlossen werden müssen. Oldenburg: „Mit ihrem planlosen Zickzack-Kurs verunsichert die Ministerin nicht nur Schüler, Eltern und Lehrer, sondern gefährdet auch die Gesundheit der Bevölkerung, wenn die Schule zum Hotspot wird.“ Martin kontert: „Wir müssen jeweils auf das Pandemie-Geschehen reagieren.“ Die AfD im Landtag dagegen hält die geplante Maskenpflicht an den Schulen für übertrieben.

GEW und Eltern sehen nach wie vor den Schülerverkehr kritisch. Während Schüler in der Schule getrennt sind, fahren sie gemeinsam in teils vollen Bussen. Der erste Schultag sei „eine totale Katastrophe“ gewesen, sagt Kay Czerwinski, Kopf des Landeselternrates. Die Kinder seien „gemeinsam aus dem Bus gefallen“. Ohne Abstand. Ministerin Martin sagt dazu: „Wir werden uns das noch einmal angucken.“

Regierung berät am Dienstag – weitere Lockerungen ungewiss

Weitere Corona-Lockerungen sind aktuell offenbar nicht in MV zu erwarten. Am Dienstag berät die Regierung mit Kommunen und Verbänden. Unter der Hand ist weiter zu hören, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Wünsche der Wirtschaft ausbremst. Tagestourismus, Öffnung von Clubs und Diskotheken oder Schausteller bleiben wohl Zukunftsmusik.

Unzufrieden ist Lars Schwarz, Präsident des Deutschen- und Hotel- und Gaststättenverbandes MV. „Alles gehört zusammen“, sagt er. Schule und Kita seien wichtig. „Aber auch der Tourismus oder Clubs und Diskotheken brauchen Perspektiven.“ Sonst drohen viele Firmen-Pleiten. Der Einzelhandelsverband fordert eine schrittweise Abschaffung der Maskenpflicht in Geschäften.

Schwesig nennt ihre Strategie „zurückhaltend“. Erst solle eine erste Bilanz des Schulstarts gezogen werden, so ihr Sprecher. Aber auch Tourismus oder Handel würden thematisiert. Dazu Corona-Pflichttest nach der Rückkehr von Urlaubsreisen aus Risikogebieten.

Von Frank Pubantz