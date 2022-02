Schwerin

Der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), sagte am Dienstag: „Ein nächstmöglicher Russlandtag könnte frühestens 2023 stattfinden. Man kann heute noch nicht sagen, wie die Lage dann sein wird. Deshalb wird die Landesregierung auch diese Pläne ruhend stellen.“

Noch im Mai 2021 betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an dem Treffen festzuhalten. Damals gab es Kritik an Russland, weil drei deutschen Nichtregierungsorganisationen (NGO) als „unerwünscht“ eingestuft wurden und ihnen damit quasi die Möglichkeit weiterer Betätigung in Russland entzogen wurde.

Den ersten Russlandtag hatte Mecklenburg-Vorpommern in Rostock im Oktober 2014 veranstaltet - gut ein halbes Jahr, nachdem die EU infolge der Annexion der Krim erste Sanktionen gegen Russland verhängte. Die Veranstaltung war vor diesem Hintergrund umstritten. Bei der ersten Auflage mit rund 500 Teilnehmern trat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) als Redner auf. Schröder war da schon Lobbyist für den russischen Erdgas-Förderer Gazprom. Beim vorerst letzten Russlandtag im Juni 2021 trat Nord Stream 2 als „Platin-Sponsor“ auf.

Umfrage: Ist der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 gerechtfertigt?

Am Dienstag hatte die Landesregierung bereits die von Nord Stream finanzierte „Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern“ gebeten, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am selben Tag entschieden, die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Das bedeutet, dass die fertige Leitung auf absehbare Zeit nicht den Betrieb aufnehmen kann. Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern war Anfang 2021 unter anderem mit dem Ziel gegründet worden, die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 zu unterstützen. Das Land MV stattete die Stiftung mit 200 000 Euro aus, von Nord Stream sollten 20 Millionen Euro kommen.

Von dpa