Seit dem 2. November haben die Museen in MV ihre Türen coronabedingt wieder geschlossen. Doch viele Häuser haben vom ersten Lockdown gelernt und setzen auf digitale Angebote. Ein virtueller Besuch vieler Kultureinrichtungen ist nicht nur möglich, sondern auch lohnenswert.

Pommersches Landesmuseum zeigt Highlights im Netz

Auch wenn das Pommersche Landesmuseum Greifswald geschlossen ist, können Besucher im Netz Exponate aus der aktuellen Schau sehen. „Auf der Seite vom Virtuellen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern werden einige Highlights gezeigt, darunter der Croy-Teppich aus der Regierungszeit Philipps I. von Pommern-Wolgast (1532-1560), der Goldring von Peterfitz und Objekte der Landesgeschichte, wie der Abendmahlskelch aus dem Zisterzienserinnenkloster Krummin“, so Julia Kruse vom Pommerschen Landesmuseum. Die Gemälde der Gemäldegalerie sowie sämtliche Werke Caspar David Friedrichs aus der Sammlung des Museums finden sich auf den Seiten der digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern. Auch bei Google Arts & Culture finden sich Exponate aus der Sammlung des Museums.

Seit August läuft zudem das Projekt zu Sidonia von Borcke, einer pommerschen Adligen, die vor 200 Jahren als Hexe hingerichtet wurde. Coronabedingt habe man das Projekt komplett ins Netz verlegt. Auf einem Blog unter www.s1620.eu können sich Interessierte gemeinsam mit der Schauspielerin Katja Klemt auf Spurensuche der Adligen begeben. Zudem seien Podcasts geplant. „Bei der letzten Schließung haben wir gesehen, dass die Nutzer im Netz stark zugenommen haben“, sagt Kruse. „Im Januar waren es 505 Follower bei Instagram, inzwischen sind es 1100.“ Trotzdem könne nichts den Museumsbesuch ersetzen. „Unsere Besucher können sich lediglich einen Vorgeschmack holen. Daher hoffen wir, dass wir im Dezember wieder öffnen dürfen, damit wir den letzten Teil der landesgeschichtlichen Dauerausstellung ,Pommern im 20. Jahrhundert’ zeigen können“, so Kruse.

Rostocker Kunsthalle bereitet digitale Schau vor

Auch die Rostocker Kunsthalle verlagert den Schwerpunkt zum zweiten Mal ins Digitale: Schon in der Pandemie-Phase im Frühling präsentierte die Kunsthalle im Internet wöchentlich ein Werk aus der eigenen Sammlung. Das sogenannte „Bild der Woche“ soll in Kürze zurückkehren. „Zudem begleiten wir den Aufbau der Ausstellung des Leipziger Malers Michael Triegel auf unseren Social-Media-Kanälen“, sagt Historiker Fritz Beise, der in der Kunsthalle für Onlinekommunikation und osteuropäische Kunst zuständig ist. „Aktuell bereiten wir eine webbasierte Ausstellung vor, die sich mit lettischer Grafik aus unserer Sammlung beschäftigt“, so der Historiker. Das Angebot wird voraussichtlich im Dezember zur Verfügung stehen. Zudem wird ab Ende nächster Woche ein 3D-Scan der alten und leeren Kunsthalle mit Informationen zum ersten Museumsneubau der DDR veröffentlicht. „Interessierte haben die Möglichkeit, sich virtuell durch das Gebäude zu bewegen und Orte zu entdecken, die sie als Besucher nie betreten durften“, so Beise.

Meditative Kunstbetrachtung im Staatlichen Museum Schwerin

Auch das Staatliche Museum Schwerin bietet auf seiner Homepage unter der Rubrik „Museum digital“ Online-Angebote für alle Altersgruppen an: Dazu gehören Hörspiel-Geschichten zu berühmten Gemälden bis hin zu 360°-Aufnahmen der Ausstellungssäle. Erstmals wurden in den vergangenen Monaten digitale Führungen durch Sonderausstellungen angeboten. „Die Eröffnungsfilme für die Sommerausstellung ,Dänische Gäste’ und für die am Wochenende beendete Ausstellung , Alf Löhr. Der Sturm’ sind gut angenommen worden und bis auf weiteres noch online abrufbar“, so Heike Kramer von den Staatlichen Schlössern, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern.

Bei einer meditativen Kunstbetrachtung berühmter Werke der Schweriner Sammlung, bei der die Sinne angesprochen werden, können virtuelle Besucher einen Weg zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe finden. Eine als Hörspielfolge angelegte maritime Bilderreise offenbart die berühmte Sammlung niederländischer Gemälde. Kooperationen mit Google Arts & Culture und ZDF Kultur ermöglichen zudem einen detaillierten Blick auf ausgewählte Gemälde der Schweriner Sammlung.

Virtueller Spaziergang durch die landeseigenen Schlösser

Unter der Rubrik „Kulturgenuss digital“ können Interessierte zudem virtuell durch ausgewählte Räume der landeseigenen Schlösser wie Bothmer, Ludwigslust oder Mirow schreiten und 360°-Blicke in die Gärten und Parks werfen. Mit ein paar einfachen Klicks lassen sich die Touren starten und je nach Schlossensemble verschiedene Rundgänge erleben. In Videos berichten Mitarbeiter über die Geschichte der Schlösser und Gärten. Zudem gibt es auf der Homepage der Schlösser einen filmischen Einblick in die Ausstellung „ Gerhard Stromberg. Innenbilder“, die kürzlich auf Schloss Güstrow eröffnet wurde. Zu sehen sind Fotos, die dem Renaissancebau und seiner Geschichte nachspüren.

„So abwechslungsreich diese Angebote auch sein mögen, das Erleben der Originale und deren einzigartige Aura können sie nicht ersetzen“, so Kramer. Daher hoffe sie, wie alle anderen auch, dass es so schnell wie möglich wieder losgehe.

Von Stefanie Büssing