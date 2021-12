Erleichterung für dreifach Geimpfte: Wer bereits seine Booster-Impfung gegen das Corona-Virus erhalten hat, ist ab Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern von der Testpflicht bei 2G plus befreit. Welche Voraussetzungen es dafür gibt und wie die neue Regel begründet wird.

