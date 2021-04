Schwerin

Für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte fällt die Testpflicht: Ab 1. Mai müssen in Mecklenburg-Vorpommern zweimal geimpfte Bürger keine Tests mehr vorlegen. Das gilt zum Beispiel vor dem Friseurbesuch, informierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montagabend.

Der Bund erstelle eine Bundesverordnung für Geimpfte, die MV dann beraten und umsetzen werde. Wichtig sei jedoch weiterhin, dass der Nordosten genug Impfstoff erhalte. Auch hier gebe es gute Nachrichten: Im Mai erwarte MV 310.000 Dosen Impfstoff, im Juni bereits 582.000. Während „in den Impfzentren vor allem die Zweitimpfungen vollzogen werden sollen, sollen sich die Hausärzte auf die Erstimpfungen konzentrieren“, so Schwesig weiter. Zudem sollen auch mobile Impf-Teams der Bundeswehr mit Bussen unterwegs sein.

Auch sollen zunehmend Personen der dritten Prioritätengruppe geimpft werden – so zum Beispiel Lehrer an weiterführenden Schulen, Feuerwehrleute und Polizisten. Wann die Anmeldung über die Hotlines für alle Interessierten der Priorität drei möglich sei, werde in den nächsten Tagen entschieden. Der Stau an nicht genutzten Impfstoffen von Astrazeneca in MV sei von 53.000 Dosen auf 13.000 Dosen gesunken, so Schwesig weiter.

Von Thomas Luczak