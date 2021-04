MV schafft Testpflicht für Kinder unter 6 ab – außer in Kitas

Rostock

Am Montag geht Mecklenburg-Vorpommern zunächst für vier Wochen in den harten Lockdown. Damit einher gehen viele neue Regelungen – unter anderem für die Kleinsten. Die Schulen und Kitas im Land schließen, bieten nur noch eine Notbetreuung an.

An der Corona-Testpflicht wird sich ab kommender Woche ebenfalls etwas ändern, kündigten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister in MV, Harry Glawe (CDU), am Freitag nach dem MV-Gipfel an. „Für Kinder ist die Testpflicht bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres jetzt ausgesetzt, braucht also nicht mehr durchgeführt werden“, sagte Harry Glawe. Das sei jetzt in der neuen Verordnung geregelt und gilt für die Tests, die beispielsweise vor dem Shoppen benötigt werden. „Wir halten das auch für richtig. Wir glauben, dass man das jüngeren, kleineren Kindern nicht unbedingt zumuten muss.“ Für Kinder ab sechs Jahren gelte weiterhin die Testpflicht.

Kita-Kinder mit Symptomen brauchen PCR-Test

An der aktuellen Verordnung an Kitas ändert sich aber nichts. Seit einer Woche müssen Kita-Kinder zum Corona-Test, wenn sie mit Symptomen wie Schnupfen oder Husten in die Kita wollten. Die Eltern müssen zunächst mit einem negativen PCR-Test nachweisen, dass das Kind nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Eingeführt wurde die Testpflicht, weil die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern bei den Null- bis Vierjährigen stark steige. Es hagelte viel Kritik von den Eltern.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Testpflicht an Schulen ändert sich vorerst nicht

Für Kinder an Schulen werde sich an der Corona-Testpflicht nicht viel ändern, kündigte Manuela Schwesig an. „Für die Kinder in Notbetreuung an Schulen gilt das derzeitige Testsystem.“ Konkret: Schülerinnen und Schüler können sich zwei Mal in der Woche freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Allerdings plane der Bund mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz eine Testpflicht für Schulen. „Ob die kommt und wann die kommt, wird sich in den nächsten Tagen auf Bundesebene entscheiden. Für uns bleibt es weiterhin bei den Landesregeln“, sagte Schwesig bei der Pressekonferenz.

Sie kündigte weiterhin an, dass erste Öffnungsschritte an Kitas und Schulen geplant werden, sofern die landesweite Inzidenz wieder stabil unter 100 liege und die Situation in den Krankenhäusern überschaubar sei. Auch der dann aktuelle Impffortschritt würde in die Überlegungen einbezogen werden.

Von SP