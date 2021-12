Wer bereits vor mehr als 14 Tagen die dritte Impfung gegen das Corona-Virus erhalten hat, ist ab Donnerstag im Nordosten von der Testpflicht bei 2G plus befreit.

