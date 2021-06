MV schickt 100.000 Corona--Schnelltests nach Vietnam

Schwerin/Hanoi

Mecklenburg-Vorpommern stellt Vietnam 100 000 Corona-Schnelltests zur Verfügung. Die Antigen-Tests aus dem Landesbestand seien am Freitag mit dem Flugzeug in das asiatische Land geliefert worden, teilte die Staatskanzlei in Schwerin am Samstag mit. „Wir haben traditionell sehr gute Kontakte zu Vietnam“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Manche resultierten noch aus DDR-Zeiten, andere seien seit 1990 im Zuge der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Vietnam hinzugekommen.

„Als Deutschland im Frühjahr 2020 bei Ausbruch der Corona-Pandemie dringend nach Schutzkleidung suchte, hat Vietnam als Zeichen der Solidarität Deutschland 100 000 Masken kostenfrei zur Verfügung gestellt.“ Davon habe damals auch MV profitiert, hieß es. Deshalb sei es jetzt „Ehrensache“, Vietnam zu helfen. In dem Land stiegen die Corona-Infektionszahlen stark an.

Von dpa/RND