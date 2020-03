MV schließt auch Bau- und Gartenmärkt

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern werden die Bau- und Gartenbaumärkte wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Schließung soll ab Montagabend, 20.00 Uhr, gelten, wie die Staatskanzlei am Sonntagabend mitteilte. So könnten sich die betroffenen Unternehmen vorbereiten. Die nötigen Beschlüsse werde das Kabinett in einer telefonischen Sitzung am Montagvormittag treffen.

„Wir sind sehr dankbar, dass sich die meisten Bürgerinnen und Bürger an die bisher beschlossenen Regeln halten“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). „Es sind jetzt aber weitere Maßnahmen nötig, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und zu verlangsamen.“ Sie appellierte „dringend“ an die Bürger, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Familien auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken.

Von RND/dpa