Rostock

Fast 160 000 Schüler gibt es in MV, etwas mehr als ein Prozent davon dürfen derzeit aber nicht in den Unterricht gehen: Sie befinden sich in Quarantäne, wegen Corona-Fällen in ihren Schulen. Insgesamt 316 Schüler und 19 Lehrer sind nach Angaben des Landes aktuell infiziert. Und dennoch will die neue Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) die Regeln deutlich verschärfen: Schüler und Lehrer sollen künftig drei statt bisher zwei Mal die Woche getestet werden. Kritik aber gibt es vor allem an Oldenburgs Plänen, den Sportunterricht bis Weihnachten auszusetzen.

Oldenburg begründet das Aussetzen des Sportunterrichts mit der Maskenpflicht. Denn der Schutz könnte beim Sport nicht getragen werden. Außerdem will sie Sporthallen als große Klassenräume nutzen. Das mache sogar Sinn, sagt auch Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates. „Alles zu prüfen, um Präsenzunterricht zu gewährleisten, ist richtig! Distanzlernen oder gar Wechselunterricht wird nicht gehen.“

„Sport ist extrem wichtig“

Dennoch tut er sich mit dem Aus für den Schulsport schwer: „Sport ist extrem wichtig. Immer mehr Kinder leiden seit Beginn der Pandemie an Adipositas. Bewegungsmangel und fehlende sportliche Aktivitäten sind eines der größten Probleme, die wir heute noch spüren. Das sagen uns Kinderärzte immer wieder.“ Solange es geht, müsse daher Sportunterricht stattfinden.

Auch Heike Walter, Schulleiterin in Satow (Landkreis Rostock) und Vorsitzende des Schulleiterverbandes MV, hält nicht viel von Oldenburgs Plänen: „Natürlich ist es ein Problem, dass im Sport-, Musik- und Theaterunterricht keine Masken getragen werden können. Das ist uns bewusst.“

Aber: „Das Ministerium sollte mit uns Lehrern sprechen – und den Schulen selbst überlassen, ob sie nicht Lösungen für den Sportunterricht finden“, sagt Walter. Laufen, Wandern, Fußball: „Viele Sportarten sind auch jetzt noch im Freien möglich – mit Abstand.“ Den Sportunterricht komplett zu streichen – „das ist nicht gut“, so Walter.

Sportler fürchten neue Einschränkungen

Auch Andreas Millat, Präsident des Stadtsportbundes Rostock und Vertreter von knapp 60 000 Sportlern, lehnt Oldenburgs Pläne ab: „Kinder brauchen den Sport. Sport ist gesund, stärkt das Immunsystem.“ Er fürchtet, dass es nach den Einschränkungen im Schulsport auch schärfere Regeln für den Vereinssport geben könnte. „Wir dürfen die Bewegungsdefizite bei unseren Kindern nicht noch verschärfen. Wenn ich Risiken und Nutzen abwäge – dann würde ich den Sportunterricht nicht absagen“, so Millat. „Jeder Sportlehrer ist kompetent und kreativ genug, auch Sportangebote im Freien anzubieten.“

Von Andreas Meyer