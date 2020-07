MV setzt harte Raser-Strafen aus: Experten warnen vor erhöhter Unfall-Gefahr

Die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote sind aufgrund eines Formfehlers nichtig. Die Folge: Auch MV wendet den alten, weniger scharfen Bußgeldkatalog an. Das sorgt für Kritik.

Schnellfahrer werden gestoppt: Polizeikontrolle in der Dr.-Unruh-Straße in Wismar. Eine Beamtin nimmt die Messung in dieser Tempo-30-Zone mit einem Lasergerät vor. Quelle: Dietmar Lilienthal