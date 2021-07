MV startet ins neue Schuljahr: Rentner und Studenten sollen beim Aufholen helfen

Schwerin

Das neue Schuljahr beginnt: 14 300 Jungen und Mädchen werden am Wochenende eingeschult, Montag startet der Unterricht. „Die Schulen sind hervorragend vorbereitet“, sagt Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Die Menge der Regeln ist riesig: Sage und schreibe 24 Anhänge hat die E-Mail, die zur Vorbereitung an die Schulleitungen geschickt wurde. Im Nordosten drücken ab nächster Woche insgesamt 155 600 Schülerinnen und Schüler die Schulbank, 2900 mehr als vor einem Jahr. Auch die Zahl der Erstklässler ist gestiegen: um 400.

Gilt eine Maskenpflicht?

In den ersten zwei Wochen müssen Masken getragen werden – im gesamten Schulgebäude und während des Unterrichts. Damit soll verhindert werden, dass Reiserückkehrer mit der Delta-Variante Infektionsketten auslösen. Nach den ersten beiden Wochen entscheidet eine Corona-Ampel über die Maskenpflicht: Ab Orange müssen alle in der Schule und auf dem Pausenhof eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Welche Farbe die Ampel anzeigt, legt das Landesamt für Gesundheit und Soziales fest. Hauptkriterium ist die Sieben-Tage-Inzidenz, Orange gilt ab 35. Bei Unterricht im Freien und Ausflügen gilt die Maskenpflicht nicht, aber 1,5 Meter Mindestabstand. Über die Art der Maske – ob medizinisch oder FFP2 – macht die Schul-Corona-Verordnung keine Angaben.

Wer wird getestet?

Ebenfalls in den ersten beiden Wochen gilt eine Testpflicht für Lehrkräfte und Schüler. Zweimal pro Woche werden Schnelltests durchgeführt, ausgenommen sind Genesene und vollständig Geimpfte. Die Tests werden von den Schulen bereitgestellt. Laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sind genug Testkits bis nach den Herbstferien da. In der zweiten Woche soll es in den Schulen Impfaktionen für ungeimpfte Lehrer und über 16-jährige Schüler geben. Eltern dürfen ihre Kinder auch zu Hause testen und eine Bestätigung mitgeben.

Portal zeigt Infektionen in Schulen Auf dem neuen Internetportal „schugi-mv.de“ können Corona-Infektionen zu den Schulen des Landes abgerufen werden. Die Daten werden aber nicht für einzelne Schulen angezeigt, sondern für Kreise und kreisfreie Städte sowie Schultypen. Möglich ist beispielsweise, die Infektionslage für alle Gymnasien in Rostock aufzurufen. Die Angaben reichen zurück bis Sommer 2020.

Was müssen Eltern noch bedenken?

Wie bereits bei vorangegangenen Ferien muss am ersten Schultag die ausgefüllte „Erklärung über das Reiseverhalten“ bei den Lehrern abgegeben werden, mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Schülers. Das Formular kann grundsätzlich auch digital an die Schule geschickt werden, was im Klassenbuch vermerkt wird. Personenbezogene Daten werden nicht gespeichert. Ohne das abgegeben Formular dürfen Schüler nicht am Unterricht teilnehmen.

Wie viele Lehrer sind geimpft?

Ministerin Martin spricht von einer Impfquote von 90 Prozent, eine Studie der Unis Rostock und Greifswald kommt auf Quoten von 80 bis 100 Prozent an den einzelnen Schulen – was bedeutet, dass bis zu 2500 Lehrer noch ungeimpft sind. Es soll an den Schulen ab der zweiten Unterrichtswoche Impfaktionen geben, für Schüler über 16 Jahre und Lehrer.

Wann droht Homeschooling?

„Wir haben aus den vergangenen anderthalb Jahren gelernt“, sagt Ministerin Martin. Lesen, Schreiben und Rechnen lerne sich nicht am Bildschirm. Die Entscheidung, ob bei steigenden Infektionszahlen noch Präsenzunterricht stattfindet, treffen die Gesundheitsämter. Bei einer vierten Welle im Herbst oder Winter soll kleinteiliger entschieden werden, indem einzelne Klassen oder Schulen nach Hause geschickt werden, und nicht mehr komplette Landkreise bzw. kreisfreie Städte. Diese Regelung wurde diese Woche in die neue Schul-Corona-Verordnung aufgenommen. Dass es zu Schließungen kommt, hält Martin für sicher.

Wann wird der verlorene Unterrichtsstoff nachgeholt?

Die Unterschiede bei den Leistungsständen sind in den vergangenen anderthalb Jahren größer geworden. Schülerinnen und Schüler, die demnächst einen Abschluss machen, sollen deshalb zusätzliche Förderung in Mathematik und weiteren Kernfächern erhalten. Alle anderen sollen ihre Wissenslücken, soweit vorhanden, allmählich auffüllen. Martin: „Das wird eine Herausforderung für die nächsten Jahre.“ In den ersten vier Wochen des neuen Schuljahrs werden deshalb unbenotete Lernstandtests durchgeführt. Außerdem finden in den kommenden Wochen in den Klassenstufen 4, 7 und 9 die Vera-Vergleichstests statt, ein Schuljahr später als sonst.

Gibt es zusätzliches Personal?

Studierende und pensionierte Lehrer unterstützen die regulären Lehrkräfte im Unterricht. In den sozialen Medien werden Lehrer im Ruhestand gesucht, Studenten bekamen einen Brief. Zusätzliche Stunden außerhalb der regulären Schulzeit sind laut Martin nicht vorgesehen. Es werden aber weiter auf Nachfrage Gutscheine für außerschulische Nachhilfe ausgegeben. Insgesamt stehen für das Aufholaktionsprogramm 38 Millionen Euro vom Bund bereit.

Wie ist der Stand beim Digitalunterricht?

Noch immer gibt es Unterschiede beim digitalen Ausbaustand in den Schulen, räumt das Bildungsministerium ein. Aber es gebe große Fortschritte. Vom Sofortprogramm für mobile Endgeräte für Schüler, die zu Hause keinen Computer haben, wurden bislang 10,5 Millionen Euro ausgezahlt. Allein in Rostock liegen 2500 mobile Geräte bereit, die ausgeliehen werden können. Außerdem nutzten laut Ministerium knapp 9000 Lehrkräfte Fortbildungsangebote zur Digitalisierung. 82,5 Prozent der öffentlichen Schulen haben mittlerweile Zugriff auf die Lernplattform „itslearning“.

Sind genügend Lehrer da?

Laut Martin fehlen noch bis zu 600 Lehrkräfte. Sie sei aber zuversichtlich, die Lücken noch schließen zu können. Die Einstellungszahlen steigen. 2020 fingen 879 Pädagogen an, vier Jahre zuvor waren es erst 490. Der Altersdurchschnitt der Lehrkräfte sei seitdem um sieben Prozent gesunken. Weitere Zahlen zum Lehrerbedarf will Martin kommende Woche vorstellen.

Von Gerald Kleine Wördemann