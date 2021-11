MV streicht Schulsport – Appell einer Ärztin: „Was wollen wir Kindern denn noch zumuten?

Rostock

Die vierte Pandemiewelle rollt. Erneut drohen unserer Kinder und Jugendlichen darin verschluckt zu werden und förmlich unsichtbar zu sein. Während in einer breiten Debatte darüber diskutiert wird, wie Weihnachtsmärkte, Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte geöffnet bleiben können, lautet im Kinder- und Jugendbereich die Antwort auf die aktuelle Situation, „wir erwägen den Sportunterricht bis Weihnachten auszusetzen“. Ernsthaft?

Weil wir Erwachsenen Ende Herbst 2021 - nach 1,5 Jahren Pandemie - verwundert feststellen, dass in vielen Schulen noch immer Kinder in Räumen ohne Luftfilteranlage eng zusammensitzen, soll der Schulsport nun gestrichen und Sporthallen zweckentfremdet werden, die somit auch nicht mehr dem Vereinssport am Nachmittag zur Verfügung stehen. Wollen wir der nachwachsenden Generation wirklich erneut zumuten, einen weiteren Winter auf ihr Recht eines bewegten Aufwachsens zu verzichten?

Bewegung ist elementar für kindliche Entwicklung

Sport und Bewegung für Kinder und Jugendliche sind nicht die schönste Nebensache der Welt. Sie sind elementarer Bestandteil eines gesunden ganzheitlichen Aufwachsens. Das Erlernen komplexer Bewegungsabläufe legt den Grundstein für komplexe Denkprozesse. Die Rolle rückwärts legt den Grundstein für das Kopfrechnen. Bewegte Kinder und Jugendliche haben ein verringertes Risiko für die Ausbildung einer ADHS-Erkrankung. Sie erhöhen damit ihre Möglichkeiten aufmerksam und konzentriert z.B. dem Biologieunterricht zu folgen.

Wer sich bewegt und sich beim Sport mit dem eigenen Körper, den eigenen Fähigkeiten und dem Miteinander im Team auseinandersetzt, der entwickelt ein realistisches Selbstwertgefühl, gutes Selbstvertrauen und lernt soziales Miteinander. Sport und Bewegung machen unsere Kinder nicht nur glücklich, sondern auch schlau und lebenskompetent.

Outdoorsportstunden auf dem Schulhof

Die Frage kann daher nicht lauten „wann setzen wir den Sportunterricht aus“, sondern was muss geschehen, damit alle Kinder bewegt und gesund – ohne bleibende Defizite - durch diese vierte Welle kommen.

(Schul)Sport in Pandemiezeiten – inzwischen gibt es viele hervorragende Ideen wie das funktionieren kann. Insbesondere die Vereine des organisierten Sports haben tollen Formate und Programme entwickelt, vom Blinden-Parcours, der in Teamarbeit und mit Maske absolviert werden kann, bis hin zu Outdoor-Sportstunden für den Schulhof.

Das Gebot der Stunde lautet daher – Zusammenarbeit ist dringend notwendig zwischen der Politik, den Lehrern, den Schulen und dem organisierten Sport, der mit seinen Erfahrungen und innovativen Ideen hochmotiviert ist, den Sport als Lösung, nicht als Problem in dieser Pandemie sicher und für alle umzusetzen.

Unsere Kinder haben ein Recht auf eine bewegte Kindheit. Diese, ihre Kindheit ist nicht verschiebbar, weil gerade Pandemie ist - sie findet jetzt statt!

Von Kerstin Holze