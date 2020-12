Rostock

Ein Song geht um die Welt und alle Menschen tanzen mit: „Jerusalema“, das Lied des südafrikanischen Produzenten Master KG, bewegt die Menschen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer im Netz „Jerusalema Dance Challenge“ eingibt – was so viel bedeutet wie: Tanzwettbewerb – findet Millionen von Ergebnissen. Auch an der Warnow ist der Hype inzwischen angekommen. Im Netz schwingen die Rostocker zu den afrikanischen Rhythmen beherzt Bein und Hüfte.

Mit dabei sind auch die Mitarbeiter vom Globus-Markt in Rostock-Roggentin. „Die Idee kam von einer Mitarbeiterin“, sagt Geschäftsführer Frank Meißler. „Anfangs war die Frage, wer sich traut mitzumachen, aber dann hat auch die anderen Mitarbeiter das Tanzfieber gepackt“, sagt er und lacht.

Frank Meißler, Geschäftsführer Globus Quelle: Pauline Rabe

Und das trotz des Virus und mitten im wohl bisher schwierigsten Weihnachtsgeschäft unter Corona-Bedingungen – das hat selbst den Chef beeindruckt. Gedreht wurde einen Tag lang am 21. Dezember, teilweise mit und vor Kunden. Das Resultat: „115 Videos, die dann geschnitten wurden. Dafür haben wir uns professionelle Hilfe geholt“, so Meißler.

Tanzende Fleischer und Bäcker

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Fleischer, die hinter der Theke von einem Bein aufs andere springen, Bäcker, die im Wiegeschritt den Kuchenteig verarbeiten, Mitarbeiter der Obstabteilung, die die Choreografie mit Wassermelonen aufpeppen bis hin zu Reinigungskräften, die in der Waschanlage beschwingt den Schlauch schwingen, sorgen für gute Laune – nicht nur bei den insgesamt 340 Globus-Mitarbeitern, von denen rund 70 im Video zu sehen sind. Zu den spektakulärsten Szenen gehört ein Tanz auf dem Dach. „Das wurde durch den Tanzschritt in Schwingungen versetzt. Damit nichts passiert, haben wir dort oben nur mit der Hüfte gewackelt“, sagt Meißler und lacht.

Damit die Schritte sitzen, gab es vorab einige Trainingseinheiten. „Wir wollten aber keinen Tanzpokal gewinnen, sondern vor allem Spaß haben. Ich denke, das kommt im Video auch rüber“, sagt Meißler. Seit der Veröffentlichung am vergangenen Mittwoch sei es bereits mehr als 38 000-mal angeklickt worden. „Schon vor dem Dreh gab es kein anderes Thema mehr im Team. Als das Video online ging, war hier eine tolle Stimmung“, sagt Meißler. „Wir sind glücklich, das kann man nicht anders sagen.“

„Tanzen befreit und macht glücklich“

Und darum geht es auch bei der Challenge: Der Text des 2019 aufgenommenen Songs soll an einen spirituellen Ort erinnern, an dem es keine Sorgen, sondern nur fröhliche Menschen gibt – etwas, nach dem sich viele in dieser Zeit sehnen. Dass die Videos Lebensfreude und Hoffnung verbreiten, zeigt sich auch beim Deutschen Roten Kreuz Rostock, das ebenfalls ein Video zum Thema in Netz gestellt hat. Im Klostergarten, im Hort, in der Seniorenwohnanlage Südstadt, im Stadtteilzentrum Toitenwinkel und im DRK-Rettungszentrum legen junge und ältere Tänzer eine flotte Sohle aufs Parkett. Das Ganze steht unter dem Hashtag „Wir halten zusammen“. „Man kann Corona zwar nicht wegtanzen“, sagt auch Frank Meißler. „Aber es befreit und es macht einfach glücklich.“

Auf Wiedersehen 2020 bei Lok in Tessin

Auch das Team von dem Restaurant und der Pension Lok in Tessin, das erst Ostern 2019 eröffnete, hatte aufgrund der Corona-Krise einige Herausforderungen zu meistern. Das Team der jungen Inhaber aus der Region lässt sich aber nicht unterkriegen und zeigt das, in dem sie ebenfalls zu „Jerusalema“ tanzen. Die Teammitglieder haben sich jeweils beim tanzen gefilmt und entstanden ist ein kleines Video, in dem sie sich vom Jahr 2020 verabschieden und sich für die treuen Gäste und die Mitarbeiter bedanken.

Internet-Tanz statt Weihnachtskonzert

Auch die Freie Schule Rerik hat bei der Internet Challenge mitgemacht und schickte uns den Link zu ihrem YouTube Video. „Da unser diesjähriges Weihnachtskonzert ausfallen musste, haben sich die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer eine ganz besondere Überraschung zur vorweihnachtlichen Einstimmung einfallen lassen“, schrieben sie in einer Mail. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wurde es dann öffentlich allen in der Schule gezeigt.

Auch das BerufsBildungsWerk Greifswald hat sich vor zwei Wochen an der Jerusalem Challenge beteiligt.

Es ihnen gleich gemacht haben auch die E-2-Junioren des TSV 1860 Stralsund.

Hier der Tanz des Wings-Fernstudium-Teams der Hochschule Wismar. Hier wird der Campus zur Bühne.

Erinnerungen an den Sommer lässt das Video von Rueda Rostock Dance Projekt aufkommen:

https://www. youtube.com/watch?v=C5-j4B7pW1s

Von Stefanie Büssing