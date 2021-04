Schwerin/Berlin

Mecklenburg-Vorpommern wird bei der Corona-Bekämpfung offenbar einige Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes übernehmen, das bis kommenden Montag in Kraft treten soll. Das Gesetz sieht eine Notbremse bei einer Inzidenz über 100 vor, in MV gilt jedoch seit Montag dieser Woche bereits ein teils schärferer Lockdown.

Nach OZ-Informationen ist eine Verkürzung der nächtlichen Ausgangssperren auf 22 bis 5 Uhr (aktuell 21 bis 5 Uhr) geplant, FFP-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr sowie Testpflicht für Zoo- und Tierparkbesuche. Baumärkte, die jetzt in MV noch offen sind, sollen dann geschlossen sein. Dies berichten Teilnehmer eines MV-Corona-Gipfels, der am Mittwochabend mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stattfand. Offiziell bestätigt ist dies noch nicht.

Zu den Lockerungen sollen demnach auch eine Anhebung der Teilnehmerzahl bei Beerdigungen auf 30 sowie bis zu fünf Personen für Individualsport im Freien zählen. In Schulen und Kitas solle in MV alles wie bisher beschlossen bleiben: Notbetreuung bis Klasse sechs. Der Bundestag hatte dem neuen Infektionsschutzgesetz am Mittwoch zugestimmt.

Von Frank Pubantz