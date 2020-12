Rostock

Neue Zahlen zur Corona-Pandemie: Mecklenburg-Vorpommern hat am Sonntag einen kritischen Inzidenz-Wert überschritten. Im Land wurden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 neue Ansteckungen je 100.000 Einwohner registriert. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag bekanntgab, liegt der Wert jetzt bei 50,6. Der Grenzwert von 50,1 war zuletzt Anfang November kurzzeitig überschritten worden.

Eine Person aus Vorpommern-Greifswald starb an oder mit Sars-Cov-2. In einer Rehaklinik in Ahlbeck war es zu einem großen Corona-Ausbruch gekommen. Ob der Todesfall damit im Zusammenhang steht, ist noch unklar.

Deutlich mehr Fälle als in der Vorwoche

Von Samstag bis Sonntag wurden 95 Neuinfektionen gezählt. Am Samstag betrug der Wert 82, die 7-Tages-Inzidenz für MV lag bei 47,3. Zum Vergleich: Am Sonntag vor einer Woche waren es am Sonnabend 87 und am Sonntag 46 Fälle.

Die mit Abstand meisten positiven Befunde gab es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (31). Über zehn Fälle wurden in Schwerin (18), Vorpommern-Greifswald (17), Nordwestmecklenburg (13) und Vorpommern-Rügen (12) gemeldet. Kaum ausgebreitet hat sich das Virus in Ludwigslust-Parchim (2) sowie dem Landkreis Rostock und der Stadt Rostock (je 1).

Vier Landkreise und die Stadt Schwerin gelten weiter als Corona-Risikogebiete, die höchste Inzidenz mit 80,6 hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die Landeshauptstadt und Vorpommern-Greifswald liegen bei über 70.

Bisher 75 Corona-Tote in MV

Aktuell sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) 1527 Menschen in MV mit Corona infiziert. 123 von ihnen befinden sich im Krankenhaus (8,1 Prozent), davon 30 auf einer Intensivstation (2 Prozent).

Die Zahl der Corona-Todesfälle insgesamt steigt durch den neuen Fall am Sonntag auf 75, 6783 Personen wurden seit Beginn der Pandemie im Frühjahr des Jahres positiv auf das Virus getestet.

Von Robert Berlin