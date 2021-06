Rostock

Rauschende Ballnächte, tränenreiche Umarmungen, ein Bierchen mit dem Ex-Lehrer: All das wird es in diesem Jahr bei den Schulabschlussfeiern in MV nicht geben. Der Grund ist immer noch derselbe, der den Absolventen auch schon das gesamte letzte Schuljahr vermiest hat: Corona und die mit der Pandemie einhergehenden Beschränkungen. Doch es regt sich Widerstand.

Das Schweriner Bildungsministerium hatte vergangene Woche in einem Rundbrief die Schulleiter auf die aktuell geltenden Regeln eingeschworen: Demnach sind zwar von der Schule organisierte Feiern mit bis zu 250 Teilnehmern draußen und 100 drinnen erlaubt. Außer still da zu sitzen darf man aber fast nichts – und auch das nur mit 1,5 Metern Abstand.

Kommentar: Die Zeit ist reif für eine richtige Abschlussfeier

Nichts essen und trinken – schon gar kein Alkohol

Bei Feiern gilt die schulische Testpflicht. Es herrscht Sitzplatzzwang im Schachbrettmuster. Die gesamte Feier muss coronakonform durchgeplant und dem zuständigen Gesundheitsamt sowie dem Schulamt gemeldet werden. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Bitte tragen Sie besonders Sorge dafür, dass das Tanzen, der Verzehr von Speisen und Getränken sowie der Ausschank von Alkohol nicht stattfinden.“

Anton Fischer vom Landesschülerrat schimpft: „Im Restaurant dürfen doch auch viele Leute zusammensitzen und essen und trinken. Und wir dürfen das nicht, nur weil es eine Schulveranstaltung ist?“ Die Stimmung unter den Absolventen sei im Keller: „Das ganze Jahr war nicht einfach. Dann gab es lange keine klare Ansage zu den Feiern und jetzt das.“ Die Absolventen müssten nun auf die Schnelle noch Säle organisieren und die Miete dafür sammeln.

Feier weitgehend ohne Eltern

Auch die Beschränkung auf 100 Personen stört die Schüler: „An großen Schulen gibt es schon fast so viele Absolventen. Das bedeutet dann Zeugnisübergabe oder Abi-Feier weitgehend ohne Eltern. Das wird dem Abschluss nach der langen Schulzeit nicht gerecht“, kritisiert Fischer.

Der Rostocker CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Peters kritisiert: „Das ist maßlos übertrieben. In dieser Form ist das keine Abi-Feier, sondern ein Gesprächskreis.“ Er fordert die Landesregierung auf, angesichts extrem gesunkener Inzidenzzahlen im Sinne der Schüler nachzubessern. „Es muss auch möglich sein, ein wenig zu tanzen und etwas zu essen oder zu trinken.“

Spürbare Erleichterungen müssen her

Auch die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg, meint: „Was den Jugendlichen in den zurückliegenden Monaten zugemutet wurde, geht auf keine Kuhhaut. Jetzt müssen endlich spürbare Verbesserungen und Erleichterungen her.“ Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) müsse umgehend dafür sorgen, dass feierliche Zeugnisausgaben, ob Mittlere Reife, Berufsausbildung oder Abitur, endlich den Realitäten angepasst werden.

Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Jugendlichen mit ihrer Abschlussfeier in die Illegalität gedrängt und privat feiern würden. „Daher sollten für Abschlussveranstaltungen die Rahmenbedingungen so geändert werden, dass sie dem Leben entsprechen. Niemand feiert mit 1,50 Meter Abstand und Maske“, so Oldenburg. Wenn ausreichend Tests und Platz vorhanden seien, sollten die Jugendlichen auch feiern dürfen.

Illegale Feiern am Strand?

Schülerrat Fischer fürchtet ebenfalls, dass die Absolventen bei gutem Wetter illegal am Strand oder auf einer Wiese, bei schlechtem Wetter aber auch drinnen feiern könnten – und dann wohl, ohne auf Corona-Regeln zu achten. „Dabei hatten viele Organisatoren von offiziellen Feiern schon Hygienepläne erstellt und auch beim Gesundheitsamt eingereicht.“

Ein Ausweg könnten private Feiern sein, die den aktuellen Auflagen entsprechen. So dürfen die Absolventen oder ihre Eltern auf eigene Faust einen Saal anmieten. In diesem Fall dürften 50 Personen drinnen feiern. Wenn mehr kommen (bis zu 100) muss die Veranstaltung angemeldet und genehmigt werden. In Gaststätten wiederum dürften sich im Rahmen einer Familienfeier bis zu 30 Personen in einem separaten Raum treffen. In allen Fällen gelten Testpflicht sowie die jeweiligen Hygiene- und Abstandsregeln.

