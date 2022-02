Schwerin

MV macht sich in der Corona-Pandemie wieder locker. Von kommender Woche soll laut Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei, ein Drei-Stufen-Plan zur Öffnung umgesetzt werden. Die Reaktionen darauf sind positiv, aber auch fordernd.

„Ein mutiger Beschluss, den es jetzt gilt auch in MV umzusetzen“, erklärt Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Zu bedauern sei aber, dass MV an der Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im Einzelhandel festhält. Der Beschluss von Bund und Ländern hätte mehr ermöglicht, so Müller.

Livestream: Hier verkündet die Regierung den Öfnungsplan für MV

Dehoga: MV darf nicht mehr die schärfsten Beschlüsse haben

Lob und Zähneknirschen von Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Endlich werde die schädliche 2G-plus-Regel in der Gastronomie gekippt. „Wir erwarten die Umsetzung eins zu eins“, bezieht sich Schwarz auf ein gemeinsames Papier von Bund und Ländern. Es müsse „Schluss damit sein, dass MV die härtesten Beschränkungen und Grundrechtseingriffe hat“, so Schwarz. „Unsere Unternehmen waren nie Pandemietreiber und mussten herhalten, um Druck auf Ungeimpfte auszuüben – mit dem Ergebnis, dass viele Betriebe am Rande ihrer Existenz stehen und ums nackte Überleben kämpfen.“

Einen Vorschlag zur Einführung von 3G hatte die Tourismusbranche bereits im Januar unterbreitet – für Ostern. „Nun tritt dies im Wesentlichen sogar früher ein, und es gibt wie gefordert einen Fahrplan“, reagiert Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. „Das hilft der gebeutelten Branche für die Planung der Saison sehr viel weiter.“ Man wolle und dürfe in dieser Saison niemanden zurücklassen – „ keinen Kulturanbieter, keinen kleinen Dienstleister, kein Open Air, keinen Club. Die Chance dazu besteht jetzt.“

IHKn: Unternehmen brauchen Planungssicherheit

Mit geballter Kraft reagieren die Präsidenten der drei Industrie- und Handelskammern auf den Beschluss. „Endlich gibt es die lange geforderte Klarheit für unsere Mitglieder“, sagt Wolfgang Blank (Neubrandenburg). „Die Beschlüsse bieten der Gastrobranche eine zuverlässige Öffnungsperspektive und Planungssicherheit. Es darf kein Zurück geben.“

Matthias Belke (Schwerin) warnt: „Besonders in Norddeutschland darf nicht wieder wie im vergangenen Jahr die Situation entstehen, dass den Unternehmen in MV Wettbewerbsnachteile und damit verbundene weitere massive Umsatzeinbrüche entstehen.“ Klaus-Jürgen Strupp (Rostock) erklärt: „Das Hin und Her der Regelungen auf politischer Ebene hat der Veranstaltungsbranche wie auch den anderen Branchen sehr zugesetzt.“

Opposition: zur Normalität zurückkehren

Ab 24. Februar sollen in MV zunächst die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte fallen, kündigt Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei an. Ab 4. März sind mehr Zuschauer bei Großevents möglich, Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, in der Gastronomie wird aus der 2G-plus-Regel 3G. Ab 20. März schließlich sollen alle scharfen Corona-Einschränkungen entfallen. Ausnahmen: Maskenpflicht, Abstandsregeln, Tests wo nötig. Dies alles gelte unter dem Vorbehalt, dass Krankenhäuser sich nicht wieder zu stark mit Corona-Infizierten füllen.

„Es wird Zeit, dass wir nach und nach zur Normalität zurückkehren“, kommentiert Franz-Robert Liskow, CDU-Fraktionschef im Landtag. „Der Daueralarm hat viele Menschen ermüdet.“

Von Frank Pubantz