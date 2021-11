MV verschärft Corona-Regeln: 2G ab Warnstufe Orange in fast allen Freizeitbereichen

Schwerin

Die Schweriner Landesregierung zieht im Kampf gegen Corona einmal mehr die Notbremse: Ab Sonnabend gilt in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen die 2G-Regel, sobald die Corona-Ampel in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt auf „Orange“ springt. Die Grenzwerte für das Erreichen der einzelnen Warnstufen werden gesenkt – sie treten also früher in Kraft als bisher. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag im Anschluss an eine Sondersitzung des Kabinetts mit.

Umfrage: Ist die neue 2G-Regelung in MV ab Stufe „Orange“ sinnvoll?

Die Grenze zur Warnstufe „Orange“ wird jetzt schon bei einer Hospitalisierungsrate von 7 (bisher 15) erreicht. Das bedeutet, dass innerhalb einer Woche sieben von 100 000 Einwohnern wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus müssen. Betroffen ist mit Stand Donnerstag nur die Hansestadt Rostock (7,2). Laut Schwesig wird angesichts der rasant steigenden Zahlen jedoch damit gerechnet, dass bald weitere Kreise und Städte hinzukommen. Die Regeln treten zwei Tage nach Überschreiten des Grenzwertes in Kraft.

Diese Bereiche sind betroffen

Betroffen sind unter anderem die Innengastronomie, Bibliotheken, Kinos, Discos, Konzerte, Spaßbäder und der Erwachsenensport (Profis und Amateure). An Innenveranstaltungen dürfen nur noch maximal 1250 Personen teilnehmen, also halb so viele wie bisher. Bei Außenveranstaltungen, wie etwa Spielen des FC Hansa Rostock, wurden keine Veränderungen angekündigt. Ungeimpfte Beschäftigte in den jeweiligen Bereichen können sich testen lassen.

Ausnahmen gibt es nur für Kinder unter 7 Jahre. Kinder von 7 bis 11 müssen dann einen tagesaktuellen Test vorlegen. Für Jugendliche bis 18 gilt bis zum Jahresende eine Übergangsfrist. Auch wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, muss künftig einen tagesaktuellen Test vorlegen, ebenso Schwangere.

Von Axel Büssem