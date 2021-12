Schwerin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Dienstag auf weitere strenge Regeln ab dem 18. Dezember verständigt. Die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante solle gebremst werden.

MV zieht die neuen Kontaktregeln vier Tage vor. Grund für diese Entscheidung ist laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die hohe Inzidenz im Land. Das bedeutet konkret: Ab Heiligabend dürfen auch Geimpfte und Genesene nur noch maximal zehn Personen treffen. Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat in einer Umfrage ihre Leser gefragt, ob sie die neuen Kontaktbeschränkungen in MV für richtig halten. Die die Meinungen gingen vor allem in eine Richtung.

An der Umfragen haben insgesamt 832 Personen teilgenommen. Von ihnen befürworten 257 und damit 30,9 Prozent die verschärften Kontaktbeschränkungen ab Heiligabend.

Zwei Drittel jedoch sind anderer Meinung: 556 Teilnehmer (66,8 Prozent) sprechen sich gegen die neuen Corona-Regelungen in MV aus.

Die übrigen 2,3 Prozent (19 Teilnehmer) haben zu dem Thema keine klare Stellung bezogen und mit „Ich weiß nicht“ abgestimmt.

