Schwerin

Die Besuchsregelungen in Pflegeheimen werden in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen deutlich verschärft. Sie treten von Samstag an in Kraft, wie das Sozialministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Landesregierung hatte die Verschärfungen bereits in dieser Woche angekündigt.

Laut Sozialministerium dürfen Bewohner dann nur noch am Tag von einer festgelegten Person besucht werden, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz von landesweit 50 überschritten wird. Diese liegt nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) derzeit bei 78,2. Besuche sollen im Falle von Einzelzimmern auch dort stattfinden können, ansonsten in einem Besucherzimmer.

Schnelltests in den Heimen für Besucher

Übersteigt der Inzidenzwert landesweit die Marke von 100, sind Besuche laut Ministerium nur noch an drei Tagen pro Woche möglich; bei einem Wert von 200 oder höher dann nur noch an einem Tag in der Woche. Zu den Besuchsregelungen zu den Weihnachtsfeiertagen kündigte das Ressort Informationen für die kommende Woche an. Die Inzidenz steht für die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage.

Besucher müssen demnach von Samstag an einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Vor Ort in den Einrichtungen soll es nach Angaben eines Sprechers die Möglichkeit für einen Schnelltest geben. Diesen müssten Besucher nicht bezahlen.

Von RND/dpa