MV verschiebt „Freedom Day“: Welche Corona-Regeln gelten jetzt bis zum 2. April?

Rostock

Neues Infektionsschutzgesetz, Übergangsfrist und Corona-Hotspot: Eigentlich sollten die Corona-Regeln bundesweit vereinfacht werden, doch weil MV nicht so schnell lockern will, gibt es doch wieder Verwirrung.

Hintergrund: Durch das vom Bundestag beschlossene neue Infektionsschutzgesetz sollte ab dem 20. März ein Großteil aller Corona-Regeln in Deutschland fallen. Doch die hohen Infektionszahlen und die Auslastung der Krankenhäuser machen in Mecklenburg-Vorpommern einen Strich durch die Rechnung. Deshalb hat die Landesregierung in MV eine Übergangsregel beschlossen. Und: Um etwa eine grundsätzliche Maskenpflicht vorschreiben zu können, soll das gesamte Land anschließend zum Corona-Hotspot erklärt werden.

Bei so vielen Neuerungen ist es schwer, den Überblick zu behalten. Deshalb hat die OZ hier noch einmal die aktuellen Corona-Regeln zusammengefasst.

Was besagt das neue Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag beschlossen hat?

Seit Sonntag (20.3.) gibt es durch das beschlossene neue Infektionsschutzgesetz nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen, etwa Kliniken und Seniorenheimen. In Bussen und Bahnen gilt weiterhin Maskenpflicht. Bis zum 2. April haben die Bundesländer jedoch eine Übergangsfrist eingeräumt bekommen und können so aktuell geltende Schutzregeln zumindest teilweise aufrechterhalten.

Warum nutzt MV die Übergangsregelung bei den Corona-Regeln?

„Die Lage in Mecklenburg-Vorpommern ist nach wie vor angespannt und dynamisch. Das gilt besonders für die Situation im Gesundheitssystem. Die Belastung und Belegungszahlen der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind so hoch wie nie in der Corona-Pandemie“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag.

Wegen der anhaltend hohen Inzidenz- und Hospitalisierungszahlen habe sich die Landesregierung dazu entschieden, wesentliche Schutzinstrumente, wie Maskenpflicht in Innenbereichen, Abstands- und Hygieneregelungen, sowie 3G-Erfordernisse für einen Übergangszeitraum bis zum 2. April beizubehalten, so die Ministerin. Drese: „Wir werden deshalb auch im Bereich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht von unseren strengen Maßnahmen, wie z. B. der Testverpflichtung und der Maskenpflicht, abweichen.“

Wo und wann muss ich also in MV bis zum 2. April eine Maske tragen?

Masken müssen weiter im Innenbereich getragen werden. Das betrifft den Einzelhandel, den ÖPNV, das Dienstleistungsgewerbe, körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Kosmetik), die Nutzung medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Angebote, in Musikschulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, Freizeitangebote (Zoos, Zirkusse, Indoorspielplätze, Hallen- und Spaßbäder), die Nutzung kultureller Angebote (Kino, Theater, Museen, Bibliotheken, Chöre, soziokult. Zentren), Veranstaltungen, den Besuch von Messen, Spezial- und Jahrmärkten, die Gastronomie auf dem Weg zum Platz, den Bereich der touristischen Beherbergung, Trauungen und Beisetzungen sowie Versammlungen, religiöse Zusammenkünfte, Sitzungen kommunaler Gremien.

Für den Außenbereich gebe es die dringende Empfehlung, eine Maske zu tragen, sollte der Abstand nicht eingehalten werden können.

In welchen Bereichen in MV gilt bis zum 2. April die 3G-Regel?

3G – also geimpft, genesen oder tagesaktueller Test – ist erforderlich beim Besuch der Gastronomie, im Tourismus (bei der Anreise), bei Veranstaltungen (auch im Außenbereich), im Kulturbereich, bei der Sportausübung, in Fitnessstudios und Tanzschulen, bei Freizeitangeboten, beim Besuch von Messen, Jahr- und Spezialmärkten, beim Friseur oder anderen körpernahen Dienstleistungen und in Musikschulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen.

Aber Achtung: Die Veranstalter, Einrichtungen und Betriebe können auch optional die 2G-Regel (geimpft oder genesen) anwenden. Dadurch entfällt dann entweder die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung – jedoch nicht beides gleichzeitig. Fragen Sie also lieber immer direkt nach, welche Regelung gilt, um nicht weggeschickt zu werden.

Dürfen nun aber Restaurants, Hotels, Theater & Co. in MV wieder voll besetzt werden?

„Personen- und Kapazitätsbeschränkungen werden aufgehoben, die Einschränkungen deutlich zurückgefahren. Wir öffnen und bleiben, soweit das neue Infektionsschutzgesetz es zulässt, trotzdem weiter vorsichtig und sorgsam“, verdeutlichte Drese weiter.

Wo gilt noch bis zum 2. April 2G plus in MV?

Dass man geimpft oder genesen ist und einen tagesaktuellen Test nachweisen muss, ist noch bei Diskotheken und Clubs erforderlich. Dafür entfällt aber die Maskenpflicht.

Und was ist nun mit diesen Corona-Hotspots?

Alle oben genannten Regeln würden nach dem Ende der Übergangsfrist am 2. April automatisch auslaufen. Um anschließend noch weitergehende Maßnahmen umsetzen zu können, muss eine Region als Corona-Hotspot erklärt werden. Das bedeutet, dass für diese eine besonders kritische Corona-Lage besteht. Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann kündigte bereits an, dass ganz MV als Corona-Hotspot eingestuft werden soll.

Was bedeutet es, wenn MV zum Corona-Hotspot erklärt wird?

Das ist bisher noch nicht ganz klar. Die Hotspot-Regelung soll am Donnerstag, dem 24. März, im Landtag verabschiedet werden. Es soll wohl aber an der Maskenpflicht festgehalten werden.

Wie lange gelten die Corona-Regeln des Hotspots in MV dann?

Der Landtag kann den Hotspot-Status jederzeit beenden, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums. Vorausgesetzt, die Corona-Lage entspannt sich wieder. Geschieht dies nicht, läuft er nach drei Monaten automatisch aus.

Von Ann-Christin Schneider