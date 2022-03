Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern verschiebt die bundesweit geplanten Lockerungen: Ab 20. März, wenn andernorts die meisten Regeln verschwinden, soll es in diversen Bereichen im Nordosten weiter strenge Vorgaben geben. Grund: In MV steigen die Corona-Zahlen durch die Omikron-Virus-Variante B2 weiter rasant. Zunächst sollen möglichst viele der bestehenden Regeln im Zuge einer Übergangsregelung bis zum 2. April fortgeschrieben werden - diese Möglichkeit soll den Ländern im neuen Infektionsschutzgesetz offen stehen.

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, Stefanie Drese Quelle: Martin Börner

„Eine Pandemie lässt sich nicht per Gesetz beenden“, sagt Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) Richtung Bundespolitik. Am Freitag wollen Bundestag und Bundesrat alle tiefgreifenden Corona-Regeln zum 20. März aufheben. Für Drese ist das viel zu früh. „Wir sind in einer schwierigen Phase.“ In MV füllten sich die Krankenhäuser gerade mit Corona-Patienten, wenngleich die Krankheitsverläufe meist schwächer sein.

Das Land wolle die Lockerung ausbremsen. Zwar entfallen am Sonntag die Corona-Warnampel, die Einschränkung auf 2G oder 2G plus, Schließungen oder eine Obergrenze für Besucherzahlen bei Veranstaltungen. Einiges aber solle bleiben.

„Das Virus bleibt unberechenbar“

Konkret: In Gastronomie, Hotels, im Einzelhandel, bei touristischen Angeboten und Veranstaltungen innen wie außen, Bus- und Bahnverkehr, in Schwimmbädern oder beim Friseur sollen weiter 3G und Maskenpflicht gelten. In Krankenhäusern und im Pflegebereich seien sogar weiter Test- und Maskenpflicht vorgesehen. Dies werde aber nicht reichen, um die schnelle Ausbreitung der Virusvariante zu verhindern. Deshalb sei Selbstschutz gefragt, so Drese. In Schulen bleibe es bei der Empfehlung, Masken am Platz zu tragen.

In einer zweiten Stufe könnten die Corona-Regeln für ganz MV sogar noch einmal verschärft werden. Dazu muss der Landtag jedoch erst klare Regeln für eine Hotspot-Strategie aufstellen. Laut Ministerium würde aus heutiger Sicht das gesamte Land als Hotspot eingestuft.

Emil Reisinger, Epidemiologe an der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Auch Experten warnen. „Das Virus bleibt unberechenbar“, sagt Prof. Emil Reisinger, Universität Rostock. Es gebe eine starke Zunahme bei Corona-Patienten in Kliniken, vor allem bei über 60-Jährigen. Der stark infektiöse B2-Typ mache in MV bereits 85 Prozent der Corona-Fälle aus – bundesweit seien es mit 50 Prozent deutlich weniger. Wegen Personalausfalls durch Corona müssten zudem bereits Stationen in Kliniken geschlossen werden.

Aus der Wirtschaft kommt heftige Kritik. „Mit absolutem Unverständnis und verärgert nehmen wir die kurzfristig angekündigte Verlängerung der Testpflichten im Gastgewerbe zur Kenntnis“, so Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV. Noch vor kurzem sei erklärt worden, dass alle strengen Regeln zum 20. März abgeschafft werden sollen. „Nun werden wir wieder mit ansehen müssen, wie unsere Gäste nach Schleswig-Holstein ausweichen.“

Kritik auch von Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Die neuen Regelungen seien wieder erst „fünf Minuten vor Redaktionsschluss“ bekannt geworden. Arbeitgeber müssten sich aber auf die Veränderungen einstellen können. Dafür sei mehr Zeit nötig.

Von Frank Pubantz