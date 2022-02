Schwerin/Stralsund

„Das muss sich wohl alles erst noch einspielen“, sagt Manuela Königsmann, Mitarbeiterin im Stralsunder Stadtteiltreff „Zuversicht“. Zumindest in Stralsund blieb der große Ansturm auf die kostenlosen FFP-2-Masken aus, die die Staatskanzlei seit Freitag landesweit an Bedürftige verteilen lässt. Insgesamt 340 000 Stück gehen in diesen Tagen über die Kommunen an ALG-II-, Wohngeld- und Bafög-Empfänger. „Als Basisausstattung, um besondere Härten abzufedern“, wie Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD) sagt. Im Stadtteilzentrum „Zuversicht“ kamen am Donnerstag 5000 Masken an – bis zum Freitagmittag verteilte das Team gerade mal 60 Stück.

„Für manche sind die Masken unerschwinglich“

Mit der Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel sind Geimpfte, Genesene und Nichtgeimpfte seit vergangenem Samstag beim Kauf von Schuhen, Kleidung oder Waschmaschinen gleichgestellt. Stattdessen gilt für alle eine FFP-2-Maskenpflicht. Das Problem: Eine Maske kostet in den Apotheken zwischen einem und 1,30 Euro. Im Großpack, der sich über den Versandriesen Amazon ordern lässt, reduziert sich der Stückpreis auf 60 Cent. Vielen sind die Masken zu teuer.

Kommentar: Kostenlose FFP2-Masken in MV – Warum die Aktion soziale Ausgrenzung nicht verhindert

Der Stralsunder Holger Jürgens bezieht Arbeitslosengeld II und gehört damit zu jenen, die nun zwei bis drei kostenlose Masken erhalten. „Pro Tag?“, fragt er. Von der Aktion der Landesregierung habe er bislang nichts gehört. Grundsätzlich sei sie gut, aber eben doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Wenn ich mir überlege, dass ich die Maske nur einen Tag tragen darf.“ Er meint: „Ein Euro pro Maske – das ist für manche unerschwinglich.“ Deswegen werde er Läden, in denen FFP-2-Maskenpflicht gilt, erst mal weiter meiden.

Sozialverbände fordern höheren Regelsatz

Koch Nico Müller ist kurz vor der Arbeit für einen Corona-Schnelltest in den Treff gekommen. Er findet die FFP-2-Maske als Zwischenschritt hin zur vollständigen Öffnung lästig. „Es wäre besser gewesen, Deutschland hätte es wie andere Länder gemacht: Von Knall auf Fall öffnen“, so der 28-Jährige. Das Shoppen in Elektromärkten und Modeläden werde er sich weiter klemmen, sagt er. Nicht nur weil die Maske wie ein Entenschnabel aussehe und das Atmen erschwere, sondern auch, weil er dafür nicht noch zusätzlich Geld ausgeben wolle.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband in MV kennt das Problem. Für Menschen mit einem niedrigen Budget seien die Masken zu teuer. „Der Schutz vor Corona darf keine Frage des Geldbeutels sein“, so Landesvorsitzender Friedrich-Wilhelm Bluschke. Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger sollten deshalb bei den Kosten für FFP-2-Masken unterstützt werden. „Im Regelsatz sind für Gesundheitskosten aktuell 17 Euro im Monat vorgesehen. Das ist viel zu wenig.“

„Die Pille, die wir schlucken mussten“

In einem offenen Brief fordern die Wohlfahrts- und Sozialverbände von der Bundesregierung zügig gezielte Hilfen für die Ärmsten. Denn die FFP-2-Maskenpflicht, von der niemand weiß, wie lange sie gelten wird, ist nur ein Teil des Problems. Neben den pandemiebedingten Ausgaben verschärfe die Inflation mit steigenden Energiekosten die Not der Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen, wie Hartz IV, angewiesen sind, so die Verbände.

In der Staatskanzlei geht man davon aus, dass die FFP-2-Maskenpflicht nicht so schnell fallen wird. „Wir werden auf jeden Fall über den 20. März hinaus eine Maskenpflicht brauchen“, so Staatskanzleichef Dahlemann. Wie dann die Maskenpflicht ausgestaltet werden soll, müsse zu gegebener Zeit beraten werden.

Der Einzelhandel hofft, dass bereits Anfang März umgesteuert wird. „Die FFP-2-Maskenpflicht war die Pille, die wir schlucken mussten, damit wieder alle in alle Läden dürfen“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord in Rostock. Dennoch sei niemandem zu erklären, warum im Handel zwei Sorten Masken gelten. Die meisten Kontakte gebe es im Lebensmittelhandel. „Und dort sind wir mit der OP-Maske in den vergangenen zwei Jahren super klargekommen.“ Der Verband will sich dafür einsetzen, dass mit den Lockerungen ab 4. März die FFP-2-Maske im Einzelhandel zugunsten einer allgemeinen OP-Masken-Pflicht im Handel fällt.

Von Martina Rathke