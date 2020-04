MV verzeichnet Dienstag höchste Zahl von Corona-Neuinfektionen seit Ostern

Rostock

Am Dienstag gab es erstmals seit dem 10. April wieder eine zweistellige Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern. Seit Montag wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) 13 neue Corona-Infektionen gemeldet, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Aus dem Pflegeheim Tutow (Vorpommern-Greifswald) wurden sechs weitere Fälle gemeldet. Dabei handelt es sich um vier Bewohner und zwei Beschäftigte. Diese sechs Labornachweise sind Ergebnis aktiver Umgebungsuntersuchungen des Gesundheitsamtes des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Die sechs Betroffenen haben allesamt keine Symptome. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Geschehen in diesem Pflegeheim zehn Beschäftigte und 29 Bewohner betroffen. Es gab zwei Todesfälle.

Anzeige

Insgesamt wurden bislang 687 Menschen in MV positiv auf das Virus getestet. Die Zahlen in der Tabelle wurden in elektronischer Form an das Robert Koch-Institut übermittelt. 96 Personen mussten/müssen im Krankenhaus behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation. Insgesamt gab es bislang 17 Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere OZ+ Artikel

In den Laboren in MV, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, wurden insgesamt bislang fast 30.900 Corona-Tests analysiert. Ein Schema des Robert Koch-Instituts soll Schätzungen zur Zahl der genesenen Personen ermöglichen. Danach sind 549 der positiv getesteten Menschen (ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer) in MV von einer COVID-19-Erkrankung genesen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr lesen:

Von OZ