Rostock

Die Sonne ist hinter dunklen Regenwolken verschwunden. Und der auflandige Wind bläst aus Nordost mit Stärke drei. Drei Männer schauen am steinigen Strand von Elmenhorst bei Rostock prüfend auf die Ostseewellen.

„Der auflandige Wind wird uns beim Rausfahren zu schaffen machen“, erklärt Maik Vierthaler. Der 35-Jährige aus Rostock macht mit Tom Lenke (30) aus Bad Doberan und Maik Hilker (31) aus Satow ( Landkreis Rostock) drei Mini-Schlauchboote für den Angelausflug bereit. Die U-Form und der Sitz mittendrin, dazu jede Menge Halterungen, Angelruten, Anker, Rettungsweste, Köderbox, Echolot ... – die sogenannten Belly Boats sind Hingucker.

Akteure sitzen im Wasser

Bevor die in Neoprenanzügen steckenden Mecklenburger starten können, werden sie von vorbeischlendernden Urlaubern mit Fragen bestürmt: Was ist das denn? Was wiegen diese Konstruktionen, in denn die Akteure praktisch im Wasser sitzen? Und wie teuer ist ein solcher Freizeitspaß?

1000-Euro-Grenze schnell durchbrochen

Ein vernünftiges Belly gebe es etwa ab 400 bis 600 Euro. Mit etwas Zubehör seien schnell 1000 Euro erreicht. Im Schnitt wiegt es dann 20 Kilogramm. Wobei der Besitzer es dank der am Unterboden montierten Rollen bzw. Räder gut über den Sand und die Steine ziehen kann. Das Trio, das zu den Bellyboatdrivern MV gehört, antwortet freundlich und routiniert. Die Männer wissen, dass sie, egal ob sie am Meer, am See oder am Fluss auftauchen, für Aufsehen sorgen.

Erstes Belly-Boat-Event in MV Das erste Belly-Boat-Event im Nordosten findet am 14. und 15. September in Sundhagen bei Stralsund statt. Beginn der vom Landesanglerverband unterstützten Veranstaltung ist um 10 Uhr. Mitveranstalter Maik Vierthaler von den Bellyboatdrivern MV erwartet mehr als 100 Teilnehmer. Diese können auf dem Gelände in Sundhagen zelten. Neben Probefahrten, einem Belly-Boat-Tauziehen und einer Versteigerung gibt es auch Angelmöglichkeiten. Weitere Infos unter www.bellyboatdriver-mv.de und www.sund-angler.de

Endlich geht es in die Fluten. Bewegt und gelenkt wird mit den Füßen, die in großen Schwimmflossen stecken bzw. mit einem Paddel. Oder aber die moderne Technik hilft. Angesagt sind kleine Elektro-Motoren, die den Petrijüngern das Vorwärtskommen erleichtern.

Mit dem Belly Boat auf der Ostsee

Hilker hat eine solche Unterstützung an Bord. Auf E-Antrieb bauen bereits mehr als 100 der bundesweit 1500 Mitglieder dieser über Facebook vernetzten Gemeinschaft. „Man ist ganz entspannt unterwegs und gelangt an schwer zugängliche Abschnitte. Und den Akku leergefahren habe ich noch nie“, sagt der Karosseriebauer. Der Nachteil: Allein die Batterie bedeutet ein Gewichtsplus von 20 Kilogramm. Die Angler checken die Sprechfunkgeräte. Sicherheit ist oberstes Prinzip. Ab geht’s.

Wind und Strömungen nicht unterschätzen

Wichtig ist, dass das Belly Boat, das wie ein Korken auf dem Wasser schwimmt, mehrere Luftkammern besitzt. Sonst kann der Hobbyfischer bei Luftverlust in große Gefahr geraten. „Die meisten Sportfreunde fahren nicht allein raus. Denn die Gefahren vor allem durch wechselnde Winde und Strömungen darf man nicht unterschätzen“, betont Dirk Siems. Das Mitglied des Präsidiums des Landesanglerverbandes (LAV) freut sich über bereits etwa 2000 Mitglieder der Szene im Nordosten, die von 16- bis zu 65-Jährigen alle Altersgruppen vereint. Dem Vorsitzenden des Regionalanglerverbandes Nordvorpommern ist die Pflege des Gemeinschaftsgefühls wichtig. Auch deshalb unterstütze der LAV die neue Gruppe der Ultraleichtfischer.

Siems ist selbst seit sechs Wochen stolzer Belly-Boat-Besitzer: „Ich bin mit der ,Schwimmhilfe‘ auf Seen und Teichen unterwegs. Dort genieße ich die Ruhe“. Er verweist darauf, dass nicht auf allen Gewässern ,Schwimmhilfen‘ gestattet sind. Eine Übersicht biete das digitale Gewässerverzeichnis des LAV (siehe Kasten).

Geduld und Fitness gefragt

Die drei Ostseeangler vor Elmenhorst versuchen indes 800 Meter vom Ufer entfernt in rund zehn Metern Tiefe mit Kunstködern ihr Glück. Gummifische in Möhrchenfarbe und leichte Pilker werden eingesetzt. Geduld und Fitness sind gefragt. Das hier ähnelt einem Fitnessstudio im nassen Element. Zwischen 0,4 und 3 km/h sind die Riesenschwimmringe schnell.

Endlich der erste Biss. Die filigran anmutende Spinrute Vierthalers krümmt sich. Geschickt drillt er den Dorsch und freut sich schließlich über ein 58 Zentimeter langes Exemplar. Ein kleinerer Räuber und einige Fehlbisse folgen. Das Ostseewasser ist gut 20 Grad Celsius warm. „Die Dorsche haben sich in die tieferen Gefilde verzogen“, erklärt der Angestellte einer Rostocker Spedition, als die Gruppe gegen 19 Uhr wieder am Strand angelangt ist. Enttäuscht?

Selbstüberschätzung verpönt

„Keineswegs. Wir können praktisch das ganze Jahr über auf das Wasser. Und der Herbst verspricht wieder mehr Erfolg“, sagt Lenke. Sinken die Temperaturen, muss die Vorbereitung noch akribischer ausfallen. „Wer friert, gerät schnell in Bedrängnis“, weiß Vierthaler. Er hat 2018 zwei erschöpfte Kameraden „abgeschleppt“. Selbstüberschätzung ist deshalb bei den Bellyboatdrivern verpönt.

Gewässerverzeichnis MV ist das gewässerreichste deutsche Bundesland. Zu seinen Binnengewässern gehören allein gut 2000 Seen, die jeweils größer als ein Hektar sind. Im digitalen Gewässerverzeichnis des Landesanglerverbandes MV findet man Gewässer, die sich in dessen Eigentum befinden, die von ihm gepachtet wurden oder für die er mit dem Pächter eine Vereinbarung zum Beangeln abgeschlossen hat. Die hier erfassten Gewässer sind auch im gedruckten Verzeichnis aufgeführt. https://www.lav-mv.de/gewaesservz/

Von Volker Penne