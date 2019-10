MV vor Ansturm zum Räderwechsel: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Bad Doberan

Die Pkw-Werkstätten zwischen Grevesmühlen und Zinnowitz sind gut ausgebucht. Grund dafür ist die Formel „von O bis O“, die fast jeder Autofahrer kennt. Dahinter steckt die Regel, dass Fahrzeuge von Oktober bis Ostern mit Winterreifen unterwegs sein sollten.

Wer nicht selber Hand anlegen möchte, muss sich in MV sputen, um einen Termin beim Fachmann zu bekommen. Kurzfristig ist oft kaum etwas frei. Landauf, landab gibt es jedoch unterschiedlich lange Wartezeiten.

Terminvergabe: Nur in Rostock lange Wartezeiten

Wer etwa in Rostock einen Termin für den Wechsel der Reifen braucht, hat schlechte Karten: Viele Werkstätten sind ausgebucht, die nächsten Termine werden erst für Anfang November vergeben. So kann Kfz-Meister Michaelis Schlomann in seiner freuen Werkstatt frühestens am 8. November eine Werkstattzeit anbieten und auch im Autozentrum Südstadt läuft vor der ersten Novemberwoche gar nichts.

Anders sieht es in Stralsund aus, hier haben die Autohäuser noch Kapazitäten und Autofahrer können noch in der gleichen Woche vorbeikommen. Allerdings kann es bei der Montage von Reifen etwas länger dauern, bei dem Wechsel von Kompletträdern geht es kurzfristiger.

Werkstätten erwarten den Ansturm erst Ende Oktober

Auch in Grevesmühlen, auf Usedom und auf Rügen sind noch Termine frei, denn viele Autofahrer vertrauen während der aktuellen Temperaturen noch auf ihre Sommerreifen. Erst Ende Oktober erwarten die Werkstätten den großen Ansturm.

Wer den Räderwechsel sehr kurzfristig plant und die Räder nicht eingelagert hat, sondern mitbringt, kann es auf diese Weise versuchen: Einige Werkstätten bieten ihren Kunden an, das Auto morgens dort abzugeben. Die Reifen werden dann im Laufe des Tages gewechselt. Bis zum Feierabend ist das Auto abholbereit.

Herbstzeit: Das müssen Autofahrer jetzt beachten Einen Stichtag ab dem Winterreifen verpflichtend genutzt werden müssen gibt es nicht. In Deutschland gilt seit 2010 die sogenannte „situative Winterreifenpflicht.“ Das heißt, wer bei winterlichen Straßenverhältnissen – bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte – fahren will, muss Winterreifen oder Ganzjahresreifen aufziehen. Ein Bußgeld droht: Wer auf winterlichen Straßen ohne Winterreifen erwischt wird, zahlt 60 Euro. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Werden zusätzlich Dritte behindert, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Im Winterchecksollten auch weitere wichtige Funktionen des Fahrzeugs überprüft werden. Bevor die Temperaturen sich dem Gefrierpunkt nähern, sollte für ausreichend Frostschutzmittel in der Kühlflüssigkeit gesorgt sein. Denn wenn das Wasser im Kühler gefriert, wird schnell ein neuer Kühler fällig und schlimmstenfalls kann es sogar zum Motorschaden kommen. Ratsam ist auch, den Stand und die Beschaffenheit der Bremsflüssigkeit zu kontrollieren. Auch einen allgemeinen Funktionscheck der Bremsen nicht vergessen. Und schließlich: Arbeiten Scheinwerfer und Bremsen? Braucht der Scheibenwischer ein neues Blatt? Erst wenn alles funktioniert, geht es sicher durch die kalte Jahreszeit.

Mehr Aufwand als für Kunden sichtbar

Wie viel Aufwand hinter der einfachen Dienstleistung steckt, ist für Kunden auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Tom Vogel vom Bad Doberaner Autohaus Ott & Vogel erklärt: „Wenn wir das Fahrzeug schon auf der Bühne haben, werden von uns gleich Bremsen, Stoßdämpfer und Radlager mit kontrolliert. Und natürlich prüfen wir das Profil und den Reifendruck, bevor die Räder ins Lager gehen.“ Die Kunden erhalten abschließend ein Protokoll, aus dem hervorgeht, ob sie die Reifen noch eine weitere Saison nutzen können.

In einer klimatisierten Halle auf dem Grundstück lagert die Firma 600 Reifensätze ihrer Kunden ein. „Es ist wichtig, dass die Räder trocken und frostfrei bleiben.“ Sie in Metallcontainern zu lagern, wie es oft gehandhabt wird, sei nicht ideal, so der Fachmann. „Wenn es bei uns etwas ruhiger geworden ist, bereiten wir die eingelagerten Räder für das Frühjahr vor.“ Sie werden gewaschen und gewuchtet, damit sie wieder rund laufen. Dieser Schritt ist deshalb so wichtig, weil eine Unwucht zu Schäden führen sowie das Bremsen und Lenken erschweren kann.

24 Stunden vom Reifenlager in die Werkstatt

Nicht alle Werkstätten und Autohäuser haben eigene Lagerkapazitäten. Viele, insbesondere die Häuser mit großem Kundenstamm, nutzen Gemeinschaftslager oder Logistikzentren. Die Firma MV Lack und Karosserie betreibt so ein Lager in Bad Doberan. Autohäuser von Rostock bis Neubukow bringen die Reifen ihrer Kunden hierher, erklärt Mitarbeiter Uwe Heiseler. 4500 Sätze vom Polo bis zum Porsche stapeln sich in den Regalen. Innerhalb von 24 Stunden werden die Räder ausgeliefert, wenn sie abgerufen werden.

Die Firma MV Lack & Karosserie hat über 4500 Reifensätze eingelagert. Mitarbeiter. Rainer Tetzlaff (47) beim Scannen der Reifen. Quelle: Frank Söllner

Auch den Service rund um die Reifen übernimmt das Unternehmen laut Heiseler. Die Pneus werden gecheckt und aufbereitet. Jeder Reifensatz erhalte einen eigenen Steckbrief, in dem alle Daten vom Hersteller bis zum Zustand hinterlegt werden. Jedes Autohaus könne dann auf diese Datenbank zugreifen. Spätestens, wenn das Profil auf 1,6 Millimeter abgefahren ist, gibt es einen Alarm. Dünner darf’s nicht werden. Der TÜV empfiehlt jedoch mindestens 4 Millimeter. Nach sechs Jahren sollten Winterreifen komplett ausgetauscht werden. Sie sind dann zu hart, um auf der Straße noch ausreichend zu „greifen“.

Aktuelle Themen aus MV:

DHL-Pakete in Rostock geplündert: So kommen die Online-Shopper an ihr Geld

Warnemündes bekanntester Straßenkünstler: Das ist der Mensch hinter dem „Weißen Mann“

Schwitzfass, Sauna-Floß und Co.: Mecklenburger mögen’s heiß und kurios

Brennende Autos: Rostocks Polizei sucht diesen Mann mit Benzinkanister

Von Juliane Schultz/ Jana Schubert