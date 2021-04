Schwerin

Ruhig ist sie gestartet, die Landtagsdebatte zum bevorstehenden Lockdown; sie endet mit Gebrüll und gegenseitigen Vorwürfen. Das Parlament hat am Freitag mit den Stimmen von SPD, CDU und Linken den Weg der Landesregierung abgesegnet: Ausgangssperren, geschlossene Kitas, Schulen und Einzelhandel. Dazu weitere Regeln und Forderungen formuliert. Die AfD tritt dem vehement entgegen. Ab Montag soll der harte Lockdown landesweit beginnen; Dauer: vier Wochen. Oder mehr?

Schwesig hoch emotional: „Es könnte jeden von uns treffen“

Andächtig trägt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Erklärung vor, eine Mischung aus Appell und Ankündigung harter Einschränkungen. Schwesig berichtet von Klinik-Personal „am Limit“, von fast vollen Intensivstationen, von steigender Anzahl jüngerer Erkrankter. Sie wird persönlich, hoch emotional: „Es könnte jeden treffen, jede und jeden von uns, unsere Geschwister, Partner und Freunde.“ Ein Aufruf ans Volk, vernünftig zu sein. Es müssten möglichst viele Menschenleben gerettet werden. Die Lage sei sehr ernst. Schwesig beschwört den „Kampf gegen den Staatsfeind Nummer eins“.

SPD und CDU warnen vor einer Triage in Krankenhäusern

Plötzlich steht das Wort „Triage“ im Raum. Dass Ärzte entscheiden müssten, wen sie retten und wen nicht. Nach Lebenserwartung oder Schwere der Erkrankung. Das Gesundheitssystem in MV stehe kurz vor der Überlastung, so SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Er fürchte eine „Triage durch die Hintertür“. Schon jetzt müssten Tumor-Operationen wegen Corona-Patienten verschoben werden. So schonungslos müsse die Lage benannt werden. Ausgangssperren sollen verhindern, dass ich mehrere Leute abends zum Bier treffen, so Krüger. „Das ist das eigentliche Ziel.“

Ein „Aussortieren von Erkrankten“ sei „ethisch und moralisch nicht vertretbar“, so Wolfgang Waldmüller (CDU). Daher müsse jetzt der scharfe Lockdown her. „Je größer die Disziplin jedes Einzelnen, desto schneller ist es vorbei.“

Die AfD widerspricht. Ausgangssperren seien „der falsche Weg“, so Nikolaus Kramer. Er fordert: schnelles Impfen der gesamten Bevölkerung, Handel und Schulen auf, Sport draußen ermöglichen. Stattdessen sehe er eine „staatssozialistische Tendenz, die Menschen entmündigt“.

Landtag: Impfmanager und Aufhebung der Impfpriorisierung

Der Landtag nimmt die Regierung Maß. Simone Oldenburg (Linke) kritisiert „Umwege und Zickzack-Kurse“ bei der Bekämpfung der Pandemie. MV sei beim Impfen „vom Spitzenreiter zum Tabellenletzten abgestiegen“. Das müsse besser werden. Daher von SPD, CDU und Linke beschlossen: MV soll einen zentralen Impfmanager erhalten, der alles koordiniert. Dazu mehr Flexibilität beim Umgang mit Prioritätengruppen. Heißt: Nach Gruppe eins – über 80-Jährige und Risikopatienten – sollte teils geöffnet und gespritzt werden, wo sich die Gelegenheit bietet, unabhängig vom Alter. In Supermärkten sollen Hygieneregeln wieder stärker beachtet werden. Weitere Forderung, die allerdings nur beim Bund zu lösen ist: Das Kurzarbeitergeld sollte unverzüglich auf 90 Prozent angehoben werden, im Niedriglohnbereich sogar auf 100 Prozent.

Schwesig warnt: Sonst fällt auch der Sommerurlaub aus

Schwesig malt als Warnung an die Wand: Wenn nicht konsequent Kontakte reduziert würden, drohe auch der Sommerurlaub in MV Corona-Opfer zu werden. Daher sei errechnet worden: Die jetzt geplante Halbierung der Kontakte könne die landesweite Inzidenz nach fünf Wochen auf 50 bringen. Bei Schule und Kitas solle bereits ab Inzidenz unter 100 wieder mehr gelockert werden.

Die Wortgefechte im Landtag drehen sich schließlich um die Verhältnismäßigkeit der Verbote, um mögliche Verletzung von Grundrechten. Horst Förster (AfD) wirft der Regierung vor, viel Schaden anzurichten. „Sie verkünden Therapien, ohne zu wissen, ob sie notwendig sind und was sie bringen.“ Aus SPD und CDU kommt massiver Widerspruch.

Von Frank Pubantz