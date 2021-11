Die Gewerkschaft Verdi sieht die Mitarbeiter am Limit. Die Kliniken wollen Freihaltepauschalen bei steigenden Patientenzahlen in der vierten Welle. Ansonsten drohe der „Zusammenbruch wegen Überlastung oder die kollektive Zahlungsunfähigkeit“.

Ein Mitarbeiter richtet bei einer an Covid-19 erkrankten Patientin in einem Zimmer des besonders geschützten Teils der Intensivstation des Universitätsklinikums Greifswald die Beatmungsmaske. Am Universitätsklinikum werden seit Beginn der Pandemie Covid-19 Patienten behandelt. (Archivfoto) Quelle: Jens Büttner / dpa