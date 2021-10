Wismar/Rostock

Mit den kälteren Tagen steigen auch die Corona-Fallzahlen in MV wieder. Das lässt bei Frank Schadwinkel, Inhaber der Wismarer „Seeperle“ mit Fischräucherei, Bistro und Restaurant, böse Erinnerungen wach werden. „Wir versuchen, uns derzeit aber nicht allzu viele Gedanken zu machen und den Winter einfach auf uns zukommen zu lassen – ohne große Vorkehrungen und hoffentlich wieder mit Weihnachtsfeiern“, sagt er.

Im vergangenen Jahr fielen Restaurantbesuche landesweit ab November flach. Bund und Länder hatten sich kurz zuvor auf massive Einschränkungen aufgrund steigender Infektionszahlen geeinigt. Treffen waren nur noch mit maximal zwei Haushalten erlaubt, touristische Übernachtungsangebote wurden verboten und auch die Gastronomie musste schließen. Erst Pfingsten dieses Jahres durften die Restaurants im Land wieder öffnen. Monatelange Umsatzausfälle, Kurzarbeit und sich neu orientierende Fachkräfte waren die Folge.

Branche blickt optimistisch auf Winter

Trotz der Erfahrungen im vergangenen Jahr blickt die Gastronomie in MV optimistisch auf den zweiten Winter mit Pandemie: „Im Moment sieht es so aus, als würde sich keine politische Mehrheit für einen erneuten Lockdown finden“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Branchenverbandes Dehoga in MV. Quelle: Dehoga

„Wichtig ist, dass es auch weiter flächendeckend Testmöglichkeiten gibt, damit auch Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, spontan die Möglichkeit haben, essen zu gehen“, ergänzt Schwarz. Aktuell sind sieben von acht Regionen auf der risikogewichteten Karte des Landes als gelb eingestuft. Das heißt: Dort herrscht ein moderates Infektionsgeschehen und 3G in der Gastronomie. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Mecklenburgische Seenplatte auch gelb wird“, meint Schwarz.

Beheizte Außenplätze – und Pavillons?

Doch was haben nun die Gastronomen getan, um sich für die kalte Jahreszeit zu wappnen? „Wir haben Infrarotheizungen für den Außenbereich unserer Kombüse gekauft – in der Hoffnung, die Saison dort zu verlängern“, berichtet Frank Schadwinkel von der „Seeperle“ in Wismar. Und das habe bislang auch geklappt: Zum Erstaunen des Inhabers würden die Terrassenplätze noch immer gern genutzt, sogar morgens zum Frühstück. „Bleibt natürlich abzuwarten, was passiert, wenn es jetzt richtig kalt wird.“

Im „Burwitz legendär“ in Rostock gab es auch kurzzeitig Überlegungen die Saison im Außenbereich zu verlängern. Ende Oktober wird die Terrasse auf dem Neuen Markt nun aber abgebaut. „Wir hatten überlegt, ob wir Pavillons aufstellen. Das wurde von der Stadt aber nicht genehmigt“, erklärt Inhaberin Anja Düwiger. Damit hätte sich das Thema erledigt: Nur mit Heizstrahlern empfinde sie es ab November als zu kalt und ungemütlich – auch wenn die Außenplätze zuletzt vermehrt genutzt worden sind.

Luftfilter im Innenbereich

„Wir sind aber auch im Innenbereich aktuell gut besucht, was wir so zunächst gar nicht erwartet haben“, sagt Anja Düwiger weiter. Um den Besuch im „Burwitz legendär“ auch im Winter möglichst sicher für Gäste zu gestalten, habe das Restaurant kürzlich zudem Luftfilter angeschafft. „Die sollen natürlich auch unsere Mitarbeitenden schützen.“

Die Gaststätte „Burwitz legendär“ in Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Trotz steigender Corona-Zahlen und den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr blickt Anja Düwiger den kalten Monaten zuversichtlich entgegen: „Es gibt schon zahlreiche Anfragen für Weihnachtsfeiern, die wir gern annehmen“, sagt die Gastronomin. Spannend bleibe aber die Frage, ob der Rostocker Weihnachtsmarkt stattfinden wird, von dem das „Burwitz legendär“ sonst stark profitiert.

Anhaltende Verluste durch Unsicherheit

Optimistisch ist auch Stefan Zensen vom Café und Restaurant „Peeneblick“ in Karlshagen auf Usedom – auch wenn er noch immer unter massiven Umsatzeinbrüchen wegen den Corona-Maßnahmen leidet. „Die Menschen sind immer noch zurückhaltend. Bislang sind kaum Anfragen für Weihnachten und Silvester bei uns eingegangen“, berichtet der Inhaber. Das sei vor der Pandemie nicht so gewesen. Dennoch ist er zuversichtlich, dass diese noch kommen.

Von Pauline Rabe