Rostock

MV wächst. 2020 konnten rund 2640 Einwohner mehr als im Vorjahr verzeichnet werden. Und das obwohl das Land flächendeckend nach wie vor überaltert, mehr Menschen sterben als geboren werden. Doch nun kommen die Zuzügler.

Alle Landkreise konnten sich im vergangenen Jahr über einen sogenannten Wanderungszugewinn freuen, ein landesweites Plus von 12 581. Das geht aus den Daten des Statistischen Landesamtes hervor. Für eine kleine Sensation sorgen dabei die Kreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte, wie Dorothea Lucke von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Neubrandenburg sagt: „Das erste Mal seit Jahrzehnten können haben wir in unserer Region wieder einen Bevölkerungszuwachs.“

Junge Familien aus Berlin ziehen nach MV

Insgesamt kommen die beiden Kreise auf ein Plus von 130 Einwohnern. „Das hört sich erst mal nicht viel an, aber durch die Zuwanderung konnte die große Differenz zwischen Sterbefällen und Geburten ausgeglichen werden. Die lag bei 3667“, erklärt Lucke. Zwar verließen 10 900 Menschen die Kreise, zeitgleich zogen jedoch 14 800 dorthin.

Besonders erfreulich: Es siedelten sich vor allem junge Familien mit Kindern in der Region an – überwiegend aus Berlin und Brandenburg. „Corona ist sicher ein Grund dafür. Die Menschen wollen der Enge der Großstadt entfliehen. Ein anderer sind vermutlich die vergleichsweise günstigen Preise bei uns“, meint die IHK-Mitarbeiterin. Zudem habe man die Möglichkeit, weiterhin ins angrenzende Bundesland zur Arbeit zu pendeln. „Es entstehen aber auch immer mehr Co-Working-Spaces, die gerade von Hauptstädtern nachgefragt werden“, betont Lucke.

Ländliche Regionen in MV sind gefragter als Städte

Auffällig ist, dass die ländlichen Regionen in MV gefragter sind als die Städte, wie etwa Rostock. In Vorpommern-Greifswald wuchs 2020 besonders die Bevölkerung im Amt Usedom Süd – um 146 Einwohner. „Wir gehen davon aus, dass das zum Großteil an der Corona-Verordnung lag und viele ihren Zweitwohnsitz zum Erstwohnsitz umgemeldet haben, um herkommen zu können“, meint Sven Wellnitz, Leiter der zentralen Dienste des Amtes. Dennoch sei man froh darüber, denn jede Hauptwohnsitzmeldung bringe der Gemeinde Gelder vom Land. Damit könne auch die Infrastruktur, wie Kitas, Schulen und öffentlicher Nahverkehr, weiter ausgebaut werden, sagt Amtsvorsteher René König.

Auch der Landkreis Rostock profitiert von dieser Entwicklung. Er ist der Kreis mit dem größten Einwohnerplus (1278) im Vergleich zu 2019. Der Wanderungsgewinn liegt sogar bei rund 2500, wobei wiederum der größte Anteil aus Berlin und Brandenburg stammt. „Von den Bürgermeistern hören wir, dass darunter zahlreiche Rückkehrer sind“, erzählt Christian Fink vom Amt für Kreisentwicklung.

Zuzügler können Fachkräftemangel ausgleichen

„Rund 70 Prozent des Bevölkerungszuwachses in MV erfolgten allein in unserem Bereich, zu dem die Stadt Rostock, der Landkreis sowie Vorpommern-Rügen gehören“, sagt Peter Volkmann, stellvertretender Geschäftsführer der IHK zu Rostock. Ob sich das nun positiv auf die Wirtschaftskraft auswirke, sei jedoch nicht so einfach zu beantworten: „Es kommt darauf an, ob es dauerhafte Zuzüge sind, wie alt die Menschen sind und aus welchem Grund sie hergezogen sind.“ Das sei der IHK so detailliert aber nicht bekannt.

Arbeitsplätze seien genug vorhanden, wie Lucke von der IHK zu Neubrandenburg betont: „Gerade auf dem Bau und in der Gastronomie fehlen Fachkräfte, auch die IT-Branche sucht immer.“ Sie hoffe daher darauf, dass die Zuzügler spätestens im zweiten Schritt auch ihren Arbeitsplatz nach MV verlagern.

Von Maria Lentz