MV wehrt sich gegen Atomkraftwerke an Polens Ostseeküste

2022 will Deutschland das letzte Atomkraftwerk abschalten, die Gefahr einer Reaktor-Katastrophe für MV aber bleibt: Das Nachbarland Polen hält am Bau zweier Atomkraftwerke an der Ostsee, 250 Kilometer von der Insel Usedom entfernt, fest. Die Bundesregierung will sich offenbar nicht einmischen. In MV schlagen daher die Wellen hoch.

„Wir lehnen diese Pläne ab“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Nach den verheerenden Atomunfällen in Tschernobyl und Fukushima habe die Landesregierung immer wieder an Polen appelliert, zum Schutz der Bevölkerung auf die Nutzung der Kernenergie zu verzichten. Daran habe sich nichts geändert. „Die Zukunft sollte den erneuerbaren Energien gehören“, so Schwesig.

Heringsdorfer Bürgermeisterin: Folgen können verheerend sein

Bis zum Jahre 2043 will Polen sechs neue Atomkraftwerke errichten, darunter die bei Kopalino und Zarnowiec an der Ostsee. Auf diese Weise will das Land weniger abhängig von Kohle werden. Laura Isabell Marisken, Bürgermeisterin von Heringsdorf auf Usedom, fordert Untersuchungen, ob dadurch Schäden in MV möglich wären. „Beispiele wie Fukushima zeigen, wie verheerend und langanhaltend die Folgen nuklearer Unfälle sein können und dass diese nicht an einer Landesgrenze haltmachen.“

Die Bundesregierung hält sich zurück. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), zuständig für Energiepolitik, lässt bei der Frage, ob Deutschland eine Prüfung möglicher Auswirkungen der Kraftwerke auf Deutschland veranlasst, an Umweltministerin Swenja Schulze ( SPD) verweisen. Aus deren Ministerium heißt es: „In der EU ist jeder Mitgliedstaat grundsätzlich frei, die Zusammensetzung seines Energiemixes selbstständig zu bestimmen.“ Polen habe angekündigt, sein Kernenergieprogramm zu überarbeiten. An den Plänen zu den Kraftwerken an der Ostsee habe sich „nach hiesiger Kenntnis“ nichts geändert.

Grüne fordern: Deutschland muss sich einmischen

Protest kommt von den Grünen. „Die polnische Regierung verharmlost mit ihrem Atomeinstieg völlig realitätsfremd die enormen Risiken dieser Technologie, und die Bundesregierung schaut tatenlos zu“, so Sylvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag. Somit nehme der Bund „den Menschen in MV die Möglichkeit zum Einspruch gegen die AKW-Pläne“.

Kotting-Uhl hat einen Brief an Altmaier geschrieben. Forderung: Die Bundesregierung solle endlich seinen Einfluss geltend machen. Da Polen seine Pläne forciere und gerade mit den USA ein viele Milliarden schweres Abkommen über US-amerikanische Nuklear-Technologie abgeschlossen habe, sei es dafür höchste Zeit.

„Wir lehnen Atomkraft kategorisch ab“, sagt Ulrich Söffker, Bund für Umwelt und Naturschutz MV. Er schlägt vor: Die Landesregierung sollte sich selbst „ins Verfahren einbringen“.

Von Frank Pubantz