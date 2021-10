Landesweit sehen die Zahlen besser aus als am Vortag: Statt 90 Neuinfektionen meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag, 17. Oktober, nur 48 Fälle. Das sind auch deutlich weniger als am Sonntag der Vorwoche. Allerdings verschlechtern sich die Zahlen in der Hansestadt Rostock deutlich.