Schwerin

Statt eines weiteren Lockdowns will MV offenbar ein anderes Ziel beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) durchsetzen. Nach OZ-Informationen will MV im Kanzleramt eine Kompromisslösung vorschlagen – eine weitere Warnfarbe für die Corona-Ampel samt Ausreiseverboten.

Ministerpräsidentin Schwesig und ihr Kieler Amtskollege Daniel Günther ( CDU) seien sich einig, dass dringend weitergehende Regelungen für Hochrisikogebiete her müssten. Das bestätigen mehrere Quellen in Regierungskreisen. Als Hochrisikogebiet gilt beispielsweise der Landkreis Berchtesgardener Land in Bayern - mit 219 Infektionen je 100 000 Einwohner. Schwesig selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder den Berliner Bezirk Neukölln als Beispiel genannt.

Regionale Lockdowns bei Warnstufe „dunkelrot“

Für solche Gebiete soll es eine weitere Ampelstufe geben - „dunkelrot“. Ab dieser Warnstufe soll es regionale Lockdowns geben – und auch Ausreiseverbote. Heißt: Bürger aus diesen Landkreisen oder Städten sollen ihre Heimat nur in absolut dringenden Fällen verlassen dürfen. So soll die Ausbreitung des Virus gestoppt werden.

Ob MV den Vorschlag wirklich einbringen wird, sei aber noch offen, heißt es dazu aus der Staatskanzlei: Schwesig wolle über die Vorschläge noch weiter beraten - unter anderem mit den Landräten.

Von Andreas Meyer