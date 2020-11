Lubmin/Schwerin

Die Landesregierung in Schwerin bereitet sich offenbar darauf vor, die Fertigstellung der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu beschützen. Nach OZ-Informationen ist die Gründung einer Stiftung geplant, unter deren Dach Firmen das umstrittene Projekt vollenden könnten. Laut Insidern sollen so mögliche US-Sanktionen umgangen werden. Da sich Republikaner und Demokraten in den Vereinigten Staaten in der Frage von Sanktionen einig seien, müsse schnellstens gehandelt werden.

Die „ Stiftung Klimaschutz MV“ sollte bereits in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht werden. Doch der Plan, die Sitzung des Landtags am vergangenen Freitag dafür kurzfristig zu nutzen, wurde zunächst verworfen. Denn die Stiftung sei in der Bundesregierung umstritten, ist zu hören. Berlin habe kein Interesse daran, dass ein einzelnes Bundesland womöglich einen Handelskrieg mit den USA auslöst.

Ziel der Stiftung : „Bewahrung der Natur von MV“

Für die Gründung der Stiftung ist dem Vernehmen nach alles vorbereitet. Dabei sollen Klimaschutz und die „Bewahrung der Natur in MV“ im Vordergrund stehen. Sonst ist der Stiftungszweck breit formuliert: Unterstützung von Forschung, Sicherung der Energieversorgung, Fort- und Weiterbildung, Kooperationen. Nord Stream 2 wird ausdrücklich erwähnt.

Auch ist davon die Rede, dass gewerbliche Wirtschaftsbetriebe mit Tochtergesellschaften und Geschäftsführern im Stiftungssinne unterstützt werden sollen. Auch das Organisatorische steht demnach: Stiftungsvorstand und Kuratorium; als Stiftungskapital sind 200 000 Euro im Gespräch, plus Kosten für die Umsetzung. Landesgeld. Die Fäden für die Vorbereitung der Gründung der „ Stiftung Klimaschutz MV“ hat nach OZ-Informationen Energieminister Christian Pegel ( SPD) gezogen.

„Kein Kommentar“, heißt es aus der Staatskanzlei

Die Regierung gibt sich zu Fragen nach der Stiftung zugeknöpft. „Kein Kommentar“, heißt es wiederholt auf OZ-Anfrage aus der Staatskanzlei. So bleibt die Landesregierung die Frage schuldig, wie sich das Ziel Klimaschutz mit der Förderung der Nutzung des fossilen Brennstoffes Erdgas verträgt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte in der Vergangenheit wiederholt erklärt: Deutschland brauche Nord Stream 2 als Überbrückung auf dem Weg zur Vollnutzung erneuerbarer Energien.

Auch Nord Stream 2 will sich nicht zur Stiftung äußern. Am Wochenende hatte das Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom angekündigt, die Pipeline ab Sonntag weiterbauen zu wollen. Rund 150 der 2460 Kilometer des Doppelstrangs fehlen noch.

Die geplante „ Verpackung“ Klimaschutz der Stiftung ruft Umweltschützer auf den Plan. „Die Ostsee gerät immer mehr zwischen die Fronten geopolitischer Interessen“, erklärt Corinna Cwielag, Bund für Umwelt und Naturschutz MV. „Zwischen diesen Fronten werden in großer Eile Naturräume plattgemacht und das Meer immer weiter industrialisiert. Das gilt für Pipelines wie für LNG-Terminals.“ Stattdessen müsste die Wende zu erneuerbaren Energien forciert werden, soll der Klimawandel abgebremst werden. Hier tue MV „viel zu wenig“.

Grüne: Name der Stiftung ist „Etikettenschwindel“

Protest kommt von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Claudia Müller aus Stralsund: „Die Stiftung verfolgt das Ziel der Fertigstellung der Gas-Pipeline Nord Stream 2. Das angebliche Ziel des Klimaschutzes ist somit reiner Etikettenschwindel.“ Beides passe nicht zusammen. Der Bau der Ostsee-Pipeline laufe dem Pariser Klimaabkommen zuwider. „Wenn man das Klimaziel ernst nimmt, wird eine weitere Gas-Pipeline überflüssig sein“, so Müller. „Die Landesregierung sollte tatsächliche Klimaschutzprojekte unterstützen, statt den Deckmantel einer Klimaschutzstiftung über ein unnützes, klimaschädliches und geopolitisch sehr gefährliches Projekt zu decken.“

Sie verstehe, dass die Landesregierung die von US-Sanktionen bedrohten Firmen schützen wolle, habe aber Zweifel, dass der Plan aufgeht, so Müller. Denn die Pipeline sei ein europäisches Problem, das zusammen mit Nachbarländern gelöst werden müsse.

Von Frank Pubantz