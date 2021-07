MV will lockern – aber Delta-Variante breitet sich im Nordosten weiter aus

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern kehrt das Leben zurück – mit dem Saisonauftakt des FC Hansa, der Hanse Sail und anderen Events sind nach fast anderthalb Jahren Pandemie auch wieder Großveranstaltungen möglich. Die Nachricht, dass über Zuschauerzahlen von bis zu 25 000 Personen nachgedacht wird, löst aber nicht überall Freude aus.

Denn, trotz niedriger Inzidenz: „Die Delta-Variante ist auch in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen die dominierende Variante des Coronavirus“, sagt Prof. Nils-Olaf Hübner. Der Chef-Hygieniker des Universitätsklinikums Greifswald ist zusammen mit Kollegen für die Überwachung der Corona-Mutationen zuständig. Im April sei „Delta“, also die sogenannte indische Variante, erstmals in MV aufgetaucht, mit zwei Fällen innerhalb von zwei Wochen. „Dank sehr guter Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter und entsprechender Maßnahmen konnten wir es damals glücklicherweise schnell eingrenzen“, so Prof. Hübner.

Das sei mittlerweile schwieriger, da sich die Delta-Variante schneller ausbreitet. Und sie wird vor allem durch Reisen eingeschleppt – so war es bei den ersten Fällen im April und so ist es auch derzeit. „Mit zunehmender Reisetätigkeit werden wir also immer neue Einträge haben, die dann zu Folgefällen bei Kontaktpersonen, vor allem im Familienumfeld, führen können“, erklärt der Experte.

Prof. Hübner geht davon aus, dass die Fälle weiter steigen. Ende Juni gab es in MV beispielsweise schon 21 Delta-Fälle unter insgesamt 42 Corona-Infektionen innerhalb einer Woche . „Die Mutation wird auch nicht die letzte Variante sein, mit der wir es zu tun bekommen. Schließlich hat es das Virus in 18 Monaten geschafft, eine Fülle von Mutationen hervorzubringen“, so Hübner. Ob die Landespolitik in dieser Situation gut beraten ist, weiter zu öffnen, will der Forscher nicht bewerten. „Es gibt bei den Entscheidungen ja auch Auflagen. Und nicht zu vergessen die Eigenverantwortlichkeit eines jeden Einzelnen für sich und andere.“

Von Claudia Labude-Gericke