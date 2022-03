MV will mehr in Klimaschutz investieren – doch die Schulden drücken

Schwerin

Die Corona-Krise greift massiv in die Finanzen des Landes ein. Aus dem Schutzfonds, mit dem die Landesregierung Schäden der Pandemie bekämpft, sollen in diesem Jahr 917 Millionen Euro eingesetzt werden. Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) und Finanzminister Heiko Geue (SPD) haben am Dienstag Eckdaten für den Doppelhaushalt 2022/23 vorgestellt. Tenor: Ab 2023 muss massiv gespart werden. Auszüge:

Bilanz: Im Jahr 2022 stehen 10,3 Milliarden Euro Einnahmen 10,8 Milliarden Ausgaben gegenüber. 2023 liegt das Verhältnis bei 9,6 zu 9,8 Milliarden. Heißt: Geld fehlt im Topf, muss aus Rücklagen gedeckt werden, oder aber ist über neue Schulden finanziert.

Personalkosten bleiben der größte Posten – Tendenz steigend. In diesem Jahr sind dies mit 2,5 Milliarden Euro (2023: 2,63 Milliarden) 25 Prozent des Gesamthaushalts. In kommenden Jahren werde der Anteil auf 30 Prozent steigen.

Höhere Ausgaben sind 2022/23 geplant in: Investitionen 354 Millionen (zum Beispiel Breitbandausbau), für ein landesweites Rufbussystem (16 Millionen) und ein Seniorenticket (19 Millionen). Außerdem Hubschrauber und Wasserschutzboote für die Polizei.

Für einzelne Aufgaben deponiert das Land Geld zur späteren Verwendung in Rücklagen oder Sondervermögen. Neu: für eine klimaneutrale Wasserstoffwirtschaft (100 Millionen), Forschungseinrichtungen (90), Kulturorte (36 - Beispiel: Archäologisches Landesmuseum), Klimaschutz (20), Waldprogramm (17).

Die Kommunen in MV erhalten insgesamt mehr Geld für ihre Aufgaben: in diesem und nächstem Jahr jeweils knapp drei Milliarden Euro, etwa die Hälfte vom Land. Vergleich: 2012 waren es noch insgesamt zwei Milliarden.

Ausgaben für soziale Leistungen steigen: auf gut zwei Milliarden Euro in 2022 und 2023. Zum Vergleich: 2012 lag dies bei 1,2 Milliarden.

Schulden: Das Land hat gut 12 Milliarden Euro Schulden. Zur Bekämpfung der Corona-Krise kamen 2,85 Milliarden neue Kredite hinzu. Diese müssen ab 2025 zusätzlich beglichen werden.

Sorgen gibt es bei der Nachbesetzung von Personal. 2022 scheiden gut 500 Beschäftige der Landesverwaltung aus Altersgründen aus (mit Schulen und Polizei), in späteren Jahren jeweils 1000. Durch Homeoffice sollen die Jobs attraktiver werden. Auch geplant: eine Reduzierung der Büro-Fläche der Landesverwaltung um 30 Prozent bis 2026.

120 Millionen Euro plane das Land für Flüchtlingshilfe ein, so Oldenburg. Geld für Unterbringung oder Erstaufnahme in Kommunen. Geue hebt hervor: Der Haushalt komme ohne neue Schulden aus. Der Landtag muss noch zustimmen.

Von Frank Pubantz