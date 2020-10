Potsdam

Rügen war schön, aber leider hat es viel geregnet. Und Rostock hat ihr sehr gut gefallen, sagt Jasmin Prehm (20), Studentin aus Baden-Württemberg. „Ich hätte beinahe dort studiert“, erklärt die künftige Soziologin. Aber Rostock musste sich knapp geschlagen geben, Konstanz machte das Rennen. Was ihr an MV insgesamt gefällt? Die junge Frau aus Süddeutschland denkt kurz nach. „Dieses Weite! Flaches Land, so weit man schaut.“

Rostock-Fan Prehm war eine von vielen Tausenden Leuten, die am Sonnabend in MV vorbeischauten, bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam. Die 16 Bundesländer präsentieren sich in der Landeshauptstadt bei der „Einheits-Expo“. Jedes Land hat dazu eine Art Container, eine ringsum verglaste Box, in denen die Länder zeigen, was sie ausmacht und was an ihnen besonders ist. Die Weite von Mecklenburg-Vorpommern muss mit 30 Quadratmetern zurecht kommen.

Anzeige

Montag wird abgebaut

„Wir hätten auch zwei Container nehmen können“, sagt Peter Kranz, Chef des Schweriner Landesmarketings. So wie Sachsen-Anhalt, das in zwei Boxen Werbung für sich macht, mit Bauhaus und Nebra-Himmelsscheibe. Aus Kostengründen entschied sich MV wie die meisten Länder für die einfache Lösung. 54 000 Euro kostete der Auftritt laut Staatskanzlei für die 30 Tage, an denen die Bundesländer-Boxen zu sehen waren.

Am Montag nach der Einheitsfeier werden die Glaskästen wieder abgebaut. „Können wir den nicht mitnehmen und in Schwerin aufstellen?“, fragte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), als sie am Nachmittag vorbeischaute. Geht nicht, die Box ist nur gemietet.

MV wirbt mit Strandkorb

Und was gab es zu sehen im MV-Cube, wie die Küsten-Kiste offiziell heißt? Während andere Länder mit mehr oder weniger beeindruckenden High-Tech-Spielereien auf teils riesigen Bildschirmen aufwarten, bleibt der Nordosten bodenständig. Die meisten Blicke zieht ein Ein-Personen-Strandkorb auf sich. Der wäre wegen Corona bestimmt ein Verkaufsschlager, wenn es ihn denn irgendwo zu kaufen gäbe.

Lesen Sie auch: Mein Leben nach der Wende: Zehn Menschen aus MV berichten

Außerdem jede Menge Sand, von Wellen angeknabberte Buhnen, Angeln und dazu ein kleines Ruderboot liegen hinter den Scheiben so sorgfältig arrangiert wie im Schaufenster. Einen Bildschirm gab es auch, der zeigte Werbefilme über das Land, das so weit ist, und die Leute, die darin leben.

Maskenpflicht an den Länder-Boxen

Die Schaufenster-Boxen sind eine Notlösung, wegen der Pandemie gab es in diesem Jahr keine Zelte mit Wirtshausatmosphäre. Die Scheiben des MV-Cube werden zum Infektionsschutz viermal täglich gereinigt. Auf der Mittelpromenade, entlang der die Einheitsboxen aufgebaut sind, herrscht Maskenpflicht. Wer das vergessen hat, wird von Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeitern, die Streife gehen, ermahnt.

Lesen Sie auch: 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung: So denken 30 Menschen aus MV darüber

Und was sagt das Publikum? Schon am Vormittag, als ein paar Kilometer weiter Deutschlands Politik-Prominenz beim Einheits-Gottesdienst auf den Bänken der Kirche St. Peter und Paul hockte, ist die „Boxen-Gasse“ gut gefüllt, aber ohne Gedränge.

Barbara und Günter Freitag aus Dortmund Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Günter Freitag findet, MV profitiere davon, dass in der DDR weniger gebaut wurde als im Westen. „Deshalb ist mehr Natur erhalten geblieben“, meint der Rentner aus dem Ruhrpott. Nächstes Jahr, wenn sich der Coronarummel gelegt hat, will er mit seiner Frau an die Mecklenburgische Seenplatte fahren. „Da waren wir noch nicht.“

Morgens hin, abends zurück

Franziska Briese schwärmt von Rostock und Warnemünde. Die Potsdamerin fuhr früher regelmäßig nach durchgefeierten Nächten mit ihren Freunden morgens zum Baden an die Ostsee. „Abends ging es dann wieder zurück, ist ja nicht so weit“, sagt sie.

Alma (8, v.l.), Franziska und Albert (6) Briese und Anne Graeger aus Potsdam Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Ähnlich spontane Ausflüge macht sich auch heute noch, allerdings mit Ehemann und ihren kleinen Kindern. Was ist so toll an MV? Die Landschaft, die Strände und Rostock, ihre Lieblingsstadt, die nicht zu klein ist und nicht zu groß. Schlecht an MV findet die Potsdamern, dass sich Rechtsradikale in manchen Dörfern ausbreiten und dass die AfD so viele Stimmen bekommt – was aber auch für Brandenburg gilt.

Lesen Sie auch: Heiko Lietz zur Wiedervereinigung: Ziele der friedlichen Revolution kamen unter die Räder

Beinahe Rostock-Studentin Jasmin Prehm will dem Bundesland auf jeden Fall als Urlauberin erhalten bleiben, wo es doch schon mit dem Studium nicht geklappt hat. Der MV-Cube soll auch dafür sorgen, das andere junge Leute eine andere Wahl als die Baden-Württembergerin treffen.

„Die Lage ist günstig“, sagt Landesmarketing-Chef Kranz, lächelt und zeigt auf den Eingang eines Gymnasiums gegenüber der Box. Vier Wochen lang schauten die künftigen Abiturienten auf die Werbung täglich auf die Werbung für das „Studieren mit Meerwert“. Ob’s was gebracht hat? Weit ist jedenfalls nicht von hier zum weiten Land an der Ostsee.

Von Gerald Kleine Wördemann