MV wirbt in sozialen Medien bei Ausländern für Corona-Impfung

Schwerin

Mit einem Impfaufruf in fünf Sprachen wendet sich die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, Reem Alabali-Radovan, jetzt in den sozialen Medien an die ausländische Bevölkerung im Nordosten.

Wie das Schweriner Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, werben die Online-Infotafeln in den Sprachen Englisch, Russisch, Polnisch, Arabisch und Farsi für die Corona-Impfung. In MV lebten Ende 2020 rund 81 700 Ausländer, das entsprach 5,1 Prozent der Gesamtbevölkerung.

„Impfungen schützen nicht nur einen selbst“

„Wir möchten damit Menschen in unserem Land, die nicht so gut deutsch sprechen, über Schutzmaßnahmen informieren und sie ermuntern, sich impfen zu lassen“, sagte Alabali-Radovan. „Wir wollen vor allem vermitteln: Impfungen schützen nicht nur einen selbst, sondern auch Kinder, Geschwister und die gesamte Familie“, so die Landesintegrationsbeauftragte.

Von epd