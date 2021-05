Leizen

In wenigen Tagen soll ein neuer Solarpark entlang der Autobahn 19 ans Netz gehen. Zwischen Plauer See und Müritz und den Ortschaften Leizen und Kogel. Der Energieversorger Vattenfall hatte dort im Februar begonnen, einen 28 Megawatt starken Park auf etwa 30 Hektar Fläche zu errichten. Nach knapp vier Monaten Bauzeit geht er schon ans Netz. In MV wird mit Windkraft zwar mit Abstand der Löwenanteil an erneuerbaren Energien erzeugt. Strom aus Photovoltaik-Anlagen wird allerdings immer beliebter.

Der grüne Strom aus Sonnenenergie liegt im Trend. Laut Statistischem Landesamt ist der in MV vor allem seit den späten 2000er Jahren spürbar. Bayern sei zwar bundesweit Vorreiter im Photovoltaik-Ausbau und erziele die höchsten Produktionsleistungen. Doch: „Mecklenburg-Vorpommern erlebt seit den späten 2000ern einen Aufschwung in dieser Branche. Die Anzahl und die Leistungen der Anlagen haben deutlich zugenommen“, heißt es von den Statistikern.

Im Jahr 2002 waren lediglich 338 Photovoltaik-Anlagen in MV im Einsatz. 2010 waren es schon 6128. Seitdem hat sich die Anzahl laut Landesamt mehr als verdoppelt. Letzter Stand in der Statistik ist 2017: Damals waren bereits 16 193 Anlagen in Betrieb. Die Größe der Anlagen und deren Leistungen haben zudem über die Jahre kontinuierlich zugenommen.

Solarpark Kogel/Leizen: Drittel des grünen Stroms geht an Bosch

Bislang sind die meisten Anlagen in MV auf Dächern von privaten und öffentlichen Gebäuden installiert. Entlang der Autobahnen aber werden es nun immer mehr – so wie der Solarpark Kogel/Leizen an der A 19. Vattenfall erwarte eine jährliche Strommenge, die rechnerisch dem Bedarf von rund 8000 deutschen Durchschnittshaushalten entspricht. Der in Kogel/Leizen erzeugte Solarstrom vermeidet nach Aussagen des Energieriesen Vattenfall rund 11 000 Tonnen CO2 im Vergleich zum konventionellen deutschen Strommix.

Vattenfall wird rund ein Drittel des erzeugten Solarstroms aus Kogel-Leizen an Bosch liefern. Hierüber haben beide Unternehmen ein sogenanntes „grünes Power Purchase Agreement“ abgeschlossen. Dieser Stromliefervertrag besage, dass zehn Megawatt der grünen Stromerzeugung für die Dauer von zwölf Jahren direkt an Bosch gehen.

Solarstrom wird von Röbel aus ins Netz gespeist

Claus Wattendrup, Chef der Geschäftseinheit „Solar & Batteries“ bei Vattenfall sagt zum Projekt Kogel/Leizen unter anderem: „Große Freiflächen-Photovoltaik lässt sich heutzutage ohne staatliche Förderung bauen und finanzieren, wenn hierfür langfristige Lieferverträge abgeschlossen werden können. Zugleich unterstützen wir unsere Industriepartner wie Bosch, ihre Klimaziele zu erreichen.“ Diese Entwicklung stimme ihn zuversichtlich dahingehend, dass weitere Projekte dieser Art hierzulande entstehen könnten. Der Solarpark Kogel/Leizen ist das erste Freiflächen-Projekt dieser Größenordnung, das Vattenfall in MV realisiert.

„Photovoltaik-Anlagen selbst sind pflegeleicht. Sie können bis zu 30 Jahre in Betrieb sein“, erklärt Vattenfall-Projektleiter Murat Özden. Quelle: Ove Arscholl

Vor Ort schaut sich Projektleiter Murat Özden mindestens einmal in der Woche den Baufortschritt auf beiden Seiten der Autobahn an. Die Arbeiten gehen schnell. Auf der Baustelle setzen einzelne Teams im Akkord die Solar-Module auf die schon aufgestellten Träger – alle exakt nach Süden ausgerichtet. Die längsten Reihen sind 60 bis 70 Meter lang.

Schier unzählige Reihen schlängeln sich neben der Autobahn entlang. Elf Trafostationen wandeln den Gleichstrom direkt vor Ort von Gleichstrom in Wechselstrom um – von 600 in 20 000 Volt. Unterirdisch wird der Strom dann ins Umspannwerk nach Röbel geleitet, von dort über Oberleitungen ins Stromnetz.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anklamer stimmen für bundesweit größten Solarpark

„Photovoltaik-Anlagen selbst sind pflegeleicht. Sie können bis zu 30 Jahre in Betrieb sein“, erklärt Vattenfall-Projektleiter Murat Özden. Der größte Aufwand sei der Aufbau. Danach werde die Anlage nur noch per Fernüberwachung im Auge behalten.

Vom Prinzip Photovoltaik ist er voll und ganz überzeugt, sagt: „Allein zwei Module erzeugen so viel Strom, wie eine Person im Jahr braucht.“ Und weiter: „Solarenergie ist die günstigste Form der Stromerzeugung.“ Um die Module frei von zu hohem Graswuchs zu halten, sei Vattenfall zudem gerade in Verhandlungen mit Landwirten. Deren Schafe sollen das Gras im Solarpark mähen.

Der bisher größte Solarpark Deutschlands soll allerdings in der Nähe von Anklam gebaut werden. Erst im April billigten die Stadtvertreter den Aufstellungsbeschluss für das größte Photovoltaik-Kraftwerk der Bundesrepublik. Auf einer Fläche von rund 310 Hektar soll der Park mit einer Leistung von 300 Megawatt entstehen.

Von Michaela Krohn