Rostock

Für Mitarbeiter, die vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurden, kann sich der Arbeitgeber eine Entschädigung vom Landesgesundheitsamt (Lagus) auszahlen lassen. Dort allerdings herrscht ein riesiger Antragsstau.

Seit Jahresbeginn sind bis Anfang August 21 550 Anträge eingegangen. Die Lagus-Mitarbeiter kommen mit der Bearbeitung der Anträge kaum hinterher. Die Folge: MVs Unternehmen bleiben auf den Personalkosten sitzen. Zudem gibt es nicht für alle ausgefallenen Mitarbeiter eine Entschädigung.

Wartezeiten für Entschädigungen von bis zu sieben Monaten

„Aufgrund des hohen Antragsvolumens und des hohen Prüfungsaufwandes kann die Antragsbearbeitung ein bis sieben Monate dauern“, bestätigt das Lagus der OZ. „Im Rahmen der Coronavirus-Pandemie wurden zur Quarantäne-Entschädigung für Beschäftigte und selbstständig Tätige bislang fast vier Millionen Euro ausgereicht, etwa drei Millionen davon seit Jahresbeginn 2021“, berichtet Lagus-Sprecherin Anja Neutzling.

Kommentar zum Thema: Keine Quarantäne-Entschädigung in MV für Ungeimpfte? Richtig so!

Die Summen für den einzelnen Antrag reichen dabei von 50 bis 4000 Euro. „Der rein rechnerische Durchschnitt liegt bei etwa 1000 Euro pro Antrag“, so Neutzling.

Keine Entschädigung für Quarantäne nach vermeidbarer Reise

Im Infektionsschutzgesetz, in dem dieser Absatz bereits zum 1. März 2020 hinzugefügt wurde, liest sich das so: „Eine Entschädigung nach den Sätzen 1 und 2 erhält nicht, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Betroffenen öffentlich empfohlen wurde, oder durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise in ein bereits zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes Risikogebiet […] hätte vermeiden können.“

Wer hat Anspruch auf Entschädigung? 27 728 Anträge auf Quarantäne-Entschädigung sind seit Pandemiebeginn im Lagus eingegangen, davon 26 334 von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und 1394 von Selbständigen. Allein in diesem Jahr sind 21 550 Anträge bis Anfang August eingegangen. Es wurden 4458 Anträge bearbeitet, 948 Anträge wurden bisher abgelehnt. Nur wer direkt vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wurde und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, kann Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG erhalten. Viele generelle Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise führen nicht zu einem Anspruch auf Entschädigung, heißt es beim Lagus.

Heißt: Für Urlaubsrückkehrer, die ungeimpft aus einem Risikogebiet zurückkommen gibt es keine Quarantäne-Entschädigungen. Das könnte auch bald generell für Ungeimpfte gelten, die ein Impfangebot bislang ausgeschlagen haben. „Klar ist auf jeden Fall, dass zurzeit der § 56 Abs.1 Satz 4 IfSG nicht angewendet wird. Der Arbeitgeber ist zur Lohnfortzahlung verpflichtet, diese wird vom LAGuS erstattet“, so Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Wenn der Bund nicht zu einer Entscheidung kommt, werde das Land für MV Regelungen festlegen. Drese: „Die Landesregierung wird auf jeden Fall darüber rechtzeitig informieren, wann ein vollständig möglicher Impfschutz für alle Impfwilligen anzunehmen ist. Wir werben gerade nochmal verstärkt bei den 18- bis 59-jährigen, die Impfangebote wahrzunehmen. Nach Abschluss dieser Impfkampagne wird es eine Übergangsfrist von mindestens zwei Monaten geben müssen. Bis mindestens dahin wird es bei den bisherigen Regelungen bleiben.“

Zudem tut sich aber gleichzeitig ein weiteres Problem für die Unternehmen auf: Darf ich meine Mitarbeiter überhaupt über den Impfstatus befragen?

Arbeitgeber darf Mitarbeiter nicht nach Impfstatus fragen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt in dieser Frage ganz klar: „Der Arbeitgeber hat in der Regel kein Auskunftsrecht über den Impfstatus der Beschäftigten und diese wiederum keine Auskunftspflicht gegenüber dem Arbeitgeber. Vielmehr ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Recht der Beschäftigten auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen.“

Die Beraterfirma Ecovis, die auch in MV Anwaltskanzleien betreibt, rät ihren Mandaten deshalb zu einem sehr drastischen Vorgehen: „Sollten sich Ihre Arbeitnehmer weigern, empfehlen wir Ihnen, keine Zahlungen für den Verdienstausfall zu leisten.“

Unternehmerverband: Regelung verursacht große Probleme

Der Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg, der seine Mitglieder für die OZ zu ihren Erfahrungen mit den Entschädigungsanträgen befragt hat, sieht große Probleme für MVs Arbeitgeber. „Die Bearbeitungszeiten sind extrem lang. Das kann bei vielen Unternehmen für große Liquiditätsprobleme sorgen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Ulf Mauderer.

„Die Bearbeitungszeiten sind extrem lang. Das kann bei vielen Unternehmen für große Liquiditätsprobleme sorgen.“ Ulf Mauderer, Geschäftsführer des Unternehmerverbands Rostock-Mittleres Mecklenburg Quelle: Ove Arscholl

Der Vorgang der Erstattung müsse anders gelöst werden. „Es kann nicht sein, dass Unternehmen so unverschuldet in eine Schieflage geraten können“, so Mauderer weiter. Viele Unternehmer hätten ihm berichtet, monatelang überhaupt auf eine Bearbeitungsbestätigung ihrer Anträge zu warten.

Auch Betriebskosten steigen aktuell für die Betriebe

Aus seiner Sicht kommt in der Corona-Pandemie weiter einiges auf die Unternehmen in MV zu. Viele hätten bereits ihre Corona-Soforthilfen zurückgezahlt. Des Weiteren kommen für viele Firmen Rückzahlungsaufforderungen durch das Finanzamt ins Haus, Betriebskosten würden zurzeit enorm steigen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Quarantäne-Entschädigungen so lange auf sich warten lassen, zudem in vielen Fällen gar nicht gezahlt werden, „ist der nächste Hammer“, kommentiert Ulf Mauderer. Und weiter: „Die Unternehmen sind gebeutelt. Wenn es alles in Summe zusammenkommt, können einige richtige Probleme bekommen.“

„Durch interne Umbesetzungen und Personalverstärkungen haben wir Maßnahmen ergriffen, die Bearbeitungszeit so kurz wie möglich zu halten“, heißt es aus dem Lagus in Rostock dazu. Den Unternehmen helfe dies laut Verband aber kurzfristig nicht.

Von Michaela Krohn