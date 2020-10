Rostock

Morgens halb zehn in Warnemünde. Der Himmel ist bedeckt, trotzdem brechen einige Sonnenstrahlen durch die Wolken. Die Straßen sind nicht überfüllt, aber belebt. Zwischen den Fischbrötchenständen wandern und kreischen Möwen.

Und Mittendrin: Besucher aus verschiedensten Regionen Deutschlands, die ihren Urlaub an der Ostsee genießen. Einige von ihnen sind schon seit ein oder zwei Wochen am Meer, andere nutzten die Aufhebung des Beherbergungsverbotes in M-V und organisierten kurzfristig einen Aufenthalt.

Urlauber freuen sich über Aufenthalt

Stefanie Döring und Andrea Kaiser spazieren an diesem Vormittag über die Warnemünder Strandpromenade. Mit ihren Ehemännern und einigen Freunden verbrachten die Sächsinnen die vergangenen Tage im Ostseebad. Bis zuletzt wusste die Urlaubsgemeinschaft aus dem Erzgebirge nicht, ob das bis vergangenen Mittwoch noch aktive Beherbergungsverbot für Touristen aus Risikogebieten, ihren Besuch verhindern würde. „Wir haben bis zur letzten Minute gezittert“, berichtet Döring.

Die 54-Jährige zeigt sich trotzdem erfreut: „Aber jetzt sind wir ja hier.“ Den Urlaub finden die Frauen trotz Corona-Maßnahmen sehr schön, sagt die 63-jährige Kaiser. „Unsere Männer sind Angeln, wir fahren in den Zoo und man hat das Gefühl, dass die Urlauber sich einfach freuen, hier zu sein.“

Die Stimmung in Warnemünde ist an diesem Vormittag gut. An Maskenpflicht und Abstandsregeln haben sich viele schon längst gewöhnt. So auch Diana Rosin aus Sachsen-Anhalt, die mit ihrem Sohn seit einer Woche Urlaub in Warnemünde macht. „Man sollte sich zwar schon etwas Sorgen, wenn man Nachrichten schaut, aber im Großen und Ganzen konnten wir den Urlaub genießen“, erzählt die 48-Jährige.

Weniger Touristen und ruhigere Atmosphäre

Auch im Ostseebad Kühlungsborn, 30 Kilometer von Warnemünde entfernt, tummeln sich zahlreiche Touristen – nicht so viele wie in den Jahren zuvor, erinnert sich Diana Flicker. Aber genügend, um die Straßen zu beleben. „Mir persönlich gefällt das so auch besser“, meint die Brandenburgerin. „Es ist ruhiger und viel schöner – und man bekommt überall einen Tisch“, sagt 40-Jährige.

Auch sie und ihre Familie machten sich vor Urlaubsantritt Sorgen, weil sie aus einem Randgebiet von Berlin kommen – einem der größten Corona-Hotspots Deutschlands. Man wisse nie, wann Regionen von einem Tag auf den anderen zu Risikogebieten erklärt oder in welchen Urlaubsregionen sich plötzlich die Regelungen ändern würden, so Flickers Ehemann, Rainer Flicker. Der 45-Jährige: „Aber wir sind zufrieden mit dem Urlaub.“

Verluste halten sich in Grenzen

Spricht man an diesem Wochenende mit Mitarbeitern von Hotels und Restaurants, wirken auch sie zufrieden und erleichtert. Die Aufhebung des Beherbergungsverbotes mache sich bemerkbar, sagen viele von ihnen. Es kämen zwar insgesamt weniger Urlauber als im vergangenen Jahr aber die Verluste hielten sich meist in Grenzen.

Auch Marcel Brunow, Inhaber der Gaststätte La Perla in Kühlungsborn, ist guter Dinge. In den vergangenen Wochen hätten viele Gäste ihre Buchungen zwar aus Unsicherheit storniert – für Weihnachten oder Silvester etwa. „Wir können aber trotzdem nicht klagen“, so der 40-Jährige. Nur die Gäste ständig auf die Corona-Regelungen, wie Maskenpflicht und Abstände hinzuweisen, sei für ihn und seine fünf Mitarbeiter manchmal anstrengend, erzählt er. „Es gibt viele Gäste, die die Maßnahmen ignorieren.“

Sorgen und Zuversicht bei kleinen Hotelbesitzern

Ein paar Straßen weiter sitzt Torsten Schumacher an der Rezeption des Kühlungsborner Hotels Hubertusburg. Der freundliche 47-Jährige ist Inhaber des Gasthauses – seit drei Jahren betreiben er und seine Frau es. Die Situation ist für ihn schwieriger. Viele Besucher würden in der Regel, eineinhalb oder zwei Wochen vor Beginn des Urlaubs Zimmer buchen. Mit dem Beherbergungsverbot und dem Ende der Herbstferien, gingen Schumacher viele Einnahmen verloren, die er unter normalen Umständen im Oktober hätte.

Im vergangenen Jahr sei die Hubertusburg zu dieser Jahreszeit durchgehend ausgebucht gewesen. „Und seit der Aufhebung des Verbots, haben wir gerade mal zwei neue Buchungen bekommen“, bedauert er. Trotzdem zeigt er sich zuversichtlich: „Wir hoffen, dass es im November wieder mehr wird.“ Schumacher setze dabei vor allem auf Familien ohne schulpflichtige Kinder. Seine Prognose: „Die Angst besteht schon, dass wir noch einmal ganz runterfahren müssen, wie im Frühling aber wir gehen davon aus, dass die kommende Saison besser läuft.“

