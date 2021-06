Schwerin/Rostock

Schülerinnen und Schüler im Nordosten können sich auf etwas ganz Besonderes freuen: einen Zettel. Für das Durchhalten während der Pandemie sollen sie von ihren Klassenlehrern ein Zertifikat bekommen. Eine Idee des Bildungsministeriums in Schwerin.

Für das Durchhalten während der Pandemie sollen sie von ihren Klassenlehrern ein Zertifikat bekommen. Eine Idee des Bildungsministeriums in Schwerin. Quelle: Bildungsministerium MV

„Dass sie so viele Monate durchgehalten haben und diese schwierige Krisensituation bewältigt haben, dafür verdienen sie Anerkennung. Sie haben in diesem Schuljahr Leistung erbracht und dafür verdienen sie auch Wertschätzung“, heißt es in einer Erklärung dazu. Auch die Hygieneregeln hätten sie gelernt. Ah ja. Wer wusste schon vor der Pandemie, wie man sich die Hände wäscht?

Anerkennung und Wertschätzung sind tolle Dinge, kaufen können sich die Schüler davon aber nichts. Wie wär’s mit einer ordentlichen Ausstattung an Schulen, mit WLAN, mobilen Geräten, überhaupt mehr Personal? Vielleicht tut es auch mal ein höherer Zuschuss für eine Klassenreise. Aber nein, es gibt einen Zettel.

Der macht sich später bestimmt auch gut, wenn sich die Pandemie-Jahrgänge auf eine Lehrstelle oder einen Studienplatz bewerben. Immerhin steht zwischen den Zeilen: „Ich weiß, wie man sich die Hände wäscht.“

Das Zettel-Zertifikat gibt es übrigens in zwei Ausführungen – die Schüler können sich darin mit „Du“ oder „Sie“ anreden lassen. Interessant wäre auch ein Zertifikat für das Bildungsministerium. Was darin wohl stehen würde?

Von Michaela Krohn