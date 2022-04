MVs Campingplätze hoffen auf Besucherrekorde – doch fühlen sich benachteiligt

Rostock

Die Camping-Wirtschaft im Nordosten ist wieder im Aufwind. Zu Ostern waren die meisten Plätze rammelvoll, Betreiber und Verbände erwarten eine Spitzensaison wie zu Zeiten vor der Pandemie. Dennoch sieht sich die Branche in MV im Nachteil zu Nachbarländern.

Im ersten Corona-Jahr 2020 konnte die Campingwirtschaft laut Landesverband MV des Bundesverbandes der Campingwirtschaft auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken und erzielte nach dem Rekordjahr 2019 mit 5 069 639 gezählten Übernachtungen einen Anstieg von 9,9 Prozent in den Übernachtungszahlen. „Im Jahr 2021 verzeichnete die Campingwirtschaft dagegen einen Rückgang in den Übernachtungszahlen, was vor allem am Verbot touristischer Übernachtungen sowie am späten Start für die Tourismusbranche in MV lag“, erklärt Christin Lemcke, Geschäftsstellenleiterin beim Landesverband der Campingwirtschaft MV. Es wurden insgesamt 4 825 200 Übernachtungen auf den Campingplätzen getätigt – ein Minus von 13,4 Prozent.

Camping-Branche in MV fühlt sich wegen 3G benachteiligt

Für 2022 rechnet der BVCD/MV allerdings wieder mit einer hohen Nachfrage an Campinggästen, die vergleichbar mit der Vor-Corona-Zeit ist, sofern keine coronabedingten Einschränkungen oder Übernachtungsverbote während der Saison erfolgen. Eine Wiederholung des Rekordjahrs 2020 werde die Campingbranche aber auch dieses Jahr nicht durchsetzen können, da viele Campinggäste wieder traditionell ins europäische Ausland reisen werden.

Christin Lemcke sagt aber auch: „Wir sehen einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für die einheimische Tourismuswirtschaft gegenüber anderen Bundesländern, in denen die Corona-Maßnahmen weitestgehend fallengelassen werden.“ Wegen der anhaltenden 3G-Regelung in MV seien auch Stornierungen auf den Plätzen eingegangen.

Jan Schlutow ist Betreiber des Ferien-Camps in Börgerende zwischen Heiligendamm und Warnemünde. Er zeigt sich erleichtert über den gelungenen Saisonstart, schüttelt aber dennoch den Kopf. Er erklärt: „Bei der Anreise müssen die Camper aktuell noch einen 3G-Nachweis vorlegen. Gehen sie ein paar Meter weiter ins Restaurant, wo sie nicht mehr draußen, sondern drinnen sitzen, brauchen sie überhaupt keinen Nachweis mehr.“ Dennoch geht er von einer guten Saison aus. Die Leute seien ausgehungert und wollten wieder Urlaub machen wie vor der Pandemie.

Wirtschaftsminister: „Die Gäste wollen in MV sicheren Urlaub machen“

Die Landesregierung MV hatte entschieden, dass neben der Gastronomie in vielen weiteren Bereichen auf verpflichtende Testungen für Ungeimpfte verzichtet werden kann, bei Beherbergungen allerdings noch nicht. Dort bleibt es vorerst bei der 3G-Regelung bei Anreise.

„Aufgrund sinkender Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind die Schutzmaßnahmen deutlich gelockert worden. Die Pandemie ist dennoch nicht vorbei. Entscheidend ist am Ende, dass dort, wo vor allem viele Menschen aufeinandertreffen, gegenseitig weiter Rücksicht genommen wird. Auch eine Maske hilft weiterhin, sich vor einer Ansteckung zu schützen. Die Gäste wollen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sicheren Urlaub machen und das können sie“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) dazu.

