MVs Gesundheitsminister Glawe: Besserer Arbeitsschutz statt Corona-Massentests

Statt Corona-Massentests will Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) das Thema Arbeitsschutz bei der Bekämpfung von Covid-19 stärker in den Mittelpunkt rücken. Belüftung, Abstände und auch Schutzkleidung in den Unternehmen seien wichtige Voraussetzungen eines wirkungsvollen Infektionsschutzes, erklärte Glawe am Montag in Schwerin. Testungen stellten stets nur eine Momentaufnahme dar.

In Mecklenburg-Vorpommern wird nach Glawes Worten gezielt getestet. Dies betreffe zum Beispiel Menschen mit Symptomen, positiv getestete Menschen und deren Kontaktpersonen sowie Personen ohne Symptome bei Ausbrüchen etwa in Gemeinschaftsunterkünften und Einrichtungen mit anfälligen Menschen. Freiwillige Tests gibt es zudem in Pflegeheimen. Auch ein Gymnasium in Neustrelitz bot auf Eigeninitiative des Schulleiters über mehrere Wochen bis zu den Sommerferien freiwillige Tests für alle Lehrer und Schüler an.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte Corona-Tests für jedermann im Freistaat angekündigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisierte Massentests ohne systematisches Vorgehen am Montag allerdings als nicht zielführend und unnötige Belastung. Söder wies das zurück. „Das ist die einzige ernsthafte Option, es wird sonst zu wenig getestet“, entgegnete der CSU-Chef in München.

