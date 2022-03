Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat nach zwei Operationen und Genesungszeit ihre Arbeit wieder aufgenommen. Sie gesteht ein, sich in Putin und Russland getäuscht zu haben: „Putin ist ein Kriegsverbrecher.“ Dann kündigt sie ein riesiges Hilfspaket für die Flüchtlingshilfe an, außerdem sollen auch die Bürger in MV entlastet werden. Wie das alles konkret aussehen soll.