Rostock

Ab in den Urlaub! Das erhoffen sich derzeit nicht nur viele Menschen im ganzen Land, sondern auch die Reisebüros. 14 Monate Pandemie haben ihnen das Leben schwer gemacht, das letzte halbe Jahr war besonders hart. Doch nun nimmt das Geschäft wieder Fahrt auf – und das zum Teil offensichtlich rasant.

„Wir haben so viele Anfragen und Buchungen, ich habe leider gar keine Zeit, Ihnen mehr zu erzählen“, sagt Bärbel Alde vom Reisebüro Delphini in Rostock gleich zu Anfang. Die Freude ist ihr anzuhören. „Nur so viel noch: Kreuzfahrten und Mittelmeer sind hoch im Kurs“, verrät sie und muss dann weiterarbeiten.

In Stralsund ist Kati Kastner, Leiterin des Tui-Travel-Star-Reisebüros im Lindencenter, gerade in einem Kundengespräch – und hat auch gleich den nächsten Termin. „Wir haben viel zu tun, die Nachfrage ist groß“, freut sie sich. Man merke, dass es nun Erleichterungen für Geimpfte gibt: „Zahlreiche unserer Kunden sind bereits geimpft, andere bekommen den Piks im Sommer.“

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: „Nichts spricht gegen sicheren Urlaub“

Reisebüro-Chefin mit Nebenjob: „Buchungen reichen nicht“

Nicht ganz so gut läuft es hingegen bei Anja Schöne im Tui-Travel-Reisebüro Am Markt in Bad Doberan an: „Seit Dienstag können ja auch wir endlich wieder öffnen, allerdings bin ich erst mal nur drei Tage die Woche da“, erklärt die Reisebüroleiterin. An den anderen Tagen müsse sie ihrem Nebenjob nachgehen, um sich die Brötchen zu verdienen. Seit Oktober habe sie den. „Für das Reisebüro greifen die staatlichen Überbrückungshilfen einwandfrei, aber zum Leben muss ich ja auch Geld verdienen“, meint Schöne.

Sie habe die eine oder andere Anfrage auf dem Tisch, aber bei weitem noch nicht das, was sie brauche. „Die meisten buchen langfristig. Wenn sie im Oktober verreisen, bekomme ich auch erst dann das Geld vom Reiseveranstalter“, erklärt Schöne. Den großen Ansturm erwarte sie dieses Jahr noch nicht. „Mit Prognosen halte ich mich aber zurück. Wer weiß, was das Virus noch für uns bereithält.“

Kunden müssen auf Reiseprobleme hingewiesen werden

Letzte Woche habe sie Kunden auf Mallorca und Kreta gehabt: „Es ging alles gut, aber, mein Gott, was für ein Aufwand: PCR-Test, Einreiseformular ...“ Das sei vielen Kunden oft gar nicht bewusst, genauso wenig wie die Tatsache, dass sie im Falle einer Corona-Infektion 14 Tage im Urlaubsland festsitzen. Die Kosten übernehme zwar die Versicherung, aber wie erklärt man das dem Arbeitgeber, meint die Reisebüroleiterin: „Ich muss die Kunden auf diese Probleme hinweisen.“

Am einfachsten sei derzeit eine Reise nach Mallorca, empfiehlt die Reiseexpertin: „Für den Rückweg reicht ein einfacher Schnelltest.“ Gleiches gilt für die Kanarischen Inseln. Seit 15. Mai empfange auch Griechenland wieder Touristen, jedoch sei hier je nach Region die Rückkehr nach Deutschland erschwert, da das Land mit einer Inzidenz über 50 als Risikogebiet gilt.

Zur Galerie Die Reisebüros sind voll, viele Leute im Land wollen wieder wegfliegen. Doch bei weitem nicht alle. Wir haben einige Passanten nach ihren Plänen gefragt.

Auch Risikogebiete können bereist werden

„Viele Kunden denken, dass sie nicht in ein solches Gebiet reisen können. Das stimmt aber nicht“, merkt Carolin Verchow, Inhaberin der gleichnamigen Reiseagentur mit Sitz im Globus-Markt Roggentin bei Rostock, an. Grundsätzlich gilt zwar Quarantänepflicht, kommt man aus einem Risikogebiet zurück, aber: „Lässt man sich nachweislich testen, entfällt die Quarantäne. Für Genesene oder vollständig Geimpfte entfällt sogar die Testpflicht.“ Lediglich wenn man aus einem sogenannten Virusvariantengebiet zurückkommt, ist die 14-tägige Isolierung unumgänglich.

Die Inhaberin der Reiseagentur Verchow in Rostock-Roggentin, Carolin Verchow, ist zufrieden: Ihr Team hat nach der langen Corona-Flaute alle Hände voll zu tun. Quelle: Carolin Symann

Trend erkennbar: „Die Menschen wollen wegfliegen“

„Die Leute wollen auf jeden Fall reisen“, stellt Verchow erfreut fest. In ihrem Reisebüro sei es von null auf hundert angelaufen. „Erst mussten wir Personal kündigen, jetzt müssten wir bald welches einstellen.“ Es sei ein deutlicher Trendwechsel im Vergleich zu 2020: „Sind die Leute letztes Jahr lieber in Deutschland geblieben, wollen sie jetzt eher ins Flugzeug steigen.“

Die Anfragen seien dabei ganz unterschiedlich, wie sie sagt: „Hauptsächlich Europa, das westliche und östliche Mittelmeer, Spanien – aber auch die Türkei findet wieder vermehrt Interessenten. Aber auch Individualtourismus, wie Autoreisen nach Frankreich oder Norditalien, ist gefragt.“

Im August soll das Tui Travel Star-Reisebüro der Reiseagentur Verchow im Globus-Markt umgebaut werden. „Der Beratungsraum wird dann vergrößert, um coronakonform mehr Platz zu schaffen“, erzählt Chefin Carolin Verchow. Quelle: privat

Jedes Land hat seine eigenen Corona-Vorschriften

Fernreisen werden äußerst wenig angefragt, aber auch da geht etwas, wie die Reiseexpertin weiß: „Jamaica wurde erst am Dienstag ganz frisch freigegeben, die Dominikanische Republik ist es schon länger.“ Trotzdem gebe es natürlich Dinge zu beachten, weshalb Verchow den Weg ins Reisebüro empfiehlt: Jedes Land habe seine eigenen Vorschriften, die sich ständig ändern könnten. „Wir informieren unsere Kunden darüber.“ Sie denke, dass die Lage zum Herbst weltweit neu bewertet werde und dann noch mehr möglich sei.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umsatzeinbußen von 95 Prozent erforderten zweites Standbein

Eine erfreuliche Entwicklung für die Reisebranche, hat sie doch seit März 2020 erhebliche Einbußen zu verzeichnen. „Über den Winter hatten wir einen Umsatzverlust von bis zu 95 Prozent“, bedauert Verchow. Nur dank Rücklagen und staatlicher Unterstützung hätten sie es geschafft. Aus der Not heraus hatte die Unternehmerin bereits im vergangenen Juni ein zweites Standbein aufgebaut: den Online-Modeaccessoires-Shop „Ibiza Fashion and more“, der sehr gut angenommen werde.

Einen Tipp hat sie für alle Reiseinteressierten noch: „Sie brauchen keine Angst vor den Preisen haben, die sind unverändert.“ Wer online ein Angebot finde, könne damit auch ins Reisebüro kommen: „Wir buchen zu den gleichen Konditionen – die Beratung gibt es dann quasi on top“.

Von Maria Baumgärtel