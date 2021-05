MVs Reisebüros werden überrannt: Nichts spricht gegen sicheren Urlaub

Rostock

Die Reisebüros im Land haben alle Hände voll zu tun. Die Menschen in MV hat das Reisefieber gepackt. Das ist nicht nur sehr schön für die Branche, sondern auch absolut verständlich. Nach 14 Monaten Pandemie und erheblichen Einschränkungen und psychischen Belastungen sehnen sie sich nach einer Auszeit – und brauchen diese vermutlich auch dringend.

Den Urlaub zu Hause zu verbringen, ist nicht dasselbe. Abschalten funktioniert am besten fernab der eigenen vier Wände. Urlaub in Deutschland ist mit ständigen Testnachweisen und dank des unbeständigen Wetters auch nicht das Wahre. Die beste Option: ab in den Süden. Und das ist auch gar nicht so kompliziert oder gar gefährlich, wie viele denken.

Strenge Regeln machen Urlaub sicher

Die Urlaubsländer wie Spanien, Griechenland oder Portugal gehen sehr gewissenhaft mit der Pandemie um und haben strenge Corona-Regeln, die einen sicheren Urlaub ermöglichen. Meist ist ein PCR-Test zur Einreise nötig. Zurück nach Deutschland kommt man ebenfalls nur getestet, es sei denn, man ist geimpft oder genesen. Im Flugzeug gilt zudem Maskenpflicht.

Auf Mallorca liegt die Inzidenz zum Beispiel schon länger unter 25, das Infektionsrisiko ist geringer als bei uns. Trotz Maskenpflicht und Ausgangssperre kommt Urlaubsstimmung auf, denn die spanische Lebensfreude ist geblieben. Und zur Zeit hat man noch einen entscheidenden Vorteil: Es sind kaum Touristen da.

Von Maria Baumgärtel